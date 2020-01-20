«Коммерсант» опубликовал данные о заработках главы правительства РФ Мишустина и его жены

В 1998 году, когда Михаил Мишустин стал советником, а потом заместителем главы налоговой службы (ею руководил Борис Федоров, с 1994 года — создатель и совладелец Объединенной финансовой группы, UFG), он явно был довольно обеспеченным человеком.

Так, недвижимость в коттеджном поселке на Николиной Горе семья Мишустиных в 2000 году приобрела именно на доходы, заработанные им в МКК. А вот квартиру на Трехгорном Валу Мишустин получил как заместитель министра по налогам и сбором — от управления делами президента. Это обычная практика этих лет, фактически выделение квартир было частью служебного пакета компенсаций топ-менеджерам министерств, зарплаты в которых были очень невелики.

В 2005 году Владлена и Михаил Мишустины оформили дарение и квартиры, и семейного дома, и земельного участка на своих несовершеннолетних детей в равных долях: никаких льгот это никому не давало. Исходя из данных ЕГРЮЛ, эта недвижимость остается у тех же собственников и сейчас — правом зашифровать в реестре право собственности семья воспользовалась лишь в следующем десятилетии. Причем во многом это была уже не реализация права, а настойчивая рекомендация госструктур по закону «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контрольных органов» ФЗ-45 1995 года.

Задекларированные доходы Михаила Мишустина и его супруги за шесть лет

Год Доход Михаила Мишустина (млн. руб.) Доход супруги Владлены Мишустиной (млн. руб.) 2013 30,8 149,5 2014 23,2 160,1 2015 19,5 80,9 2016 18,9 77,3 2017 19,3 68,5 2018 19 47,7

Источник: ФНС России

После десятилетней карьеры в госструктурах Михаил Мишустин, уже известный в правительстве ведущий специалист по информатизации, покинул госслужбу, в 2008 году перейдя в UFG. В этом же году он возглавил на тот момент одну из крупнейших инвесткомпаний страны, управлявшую очень крупными инвестициями в том числе в Сбербанке, «Газпроме», «Ингосстрахе».

Доходы и имущество господина Мишустина в этот период UFG не раскрывались, известна лишь зарплата его как руководителя за 2009 год — это около 79 миллионов рублей, или около 2,5 миллиона долларов. В практике тех лет большая часть вознаграждения главы инвесткомпании — бонусы по сделкам, что на порядок больше зарплаты.

Обязательным условием возвращения на госслужбу в 2010 году для Мишустина была передача имеющихся у него активов. Он передал их жене, Владлене Мишустиной, и с этого момента она начала получать дивиденды. Затем активы были проданы. В частности, в 2013 году Владлена Мишустина заработала по декларации почти 150 миллионов рублей (более 5 миллионов долларов), в 2014 году — 160 миллионов рублей. Отражение этих средств в доходах жены господина Мишустина как раз и связано с продажей доли компании — как выяснил тогда “Ъ”, продать активы одномоментно было сложно, и поэтому они реализовывались в рассрочку. В дальнейшем, по информации СМИ, супруга господина Мишустина разместила полученные средства на депозитах, получая проценты по ним,— это также регулярно указывается в декларациях главы ФНС и его супруги.

Сейчас требованием законодательства в России является декларирование государству госслужащим полных сведений обо всем имуществе его и его семьи и официальная публикация сведений в части дохода от всех источников (в том числе из созданных и переданных в управление активов), недвижимости и автомобилей. В случае с Михаилом Мишустиным речь идет о принадлежащих его семье активах в сотни миллионов рублей, заработанных преимущественно в UFG и инвестированных консервативно — в депозиты.

В целом, анализируя декларации о доходах Михаила Мишустина и его супруги, ежегодно публикуемых в СМИ, можно сделать вывод, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.