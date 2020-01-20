«Коммерсант» опубликовал данные о заработках главы правительства РФ Мишустина и его жены
Данные о том, сколько и как заработала семья нового главы правительства РФ Михаила Мишустина опубликовал «Коммерсант». Из деклараций следует, что основная часть его доходов — результат консервативного инвестирования в последние десять лет доходов, заработанных до 2010 года в компьютерном бизнесе и в руководстве структур, сейчас контролируемых Deutsche Bank.
В 1998 году, когда Михаил Мишустин стал советником, а потом заместителем главы налоговой службы (ею руководил Борис Федоров, с 1994 года — создатель и совладелец Объединенной финансовой группы, UFG), он явно был довольно обеспеченным человеком.
Так, недвижимость в коттеджном поселке на Николиной Горе семья Мишустиных в 2000 году приобрела именно на доходы, заработанные им в МКК. А вот квартиру на Трехгорном Валу Мишустин получил как заместитель министра по налогам и сбором — от управления делами президента. Это обычная практика этих лет, фактически выделение квартир было частью служебного пакета компенсаций топ-менеджерам министерств, зарплаты в которых были очень невелики.
В 2005 году Владлена и Михаил Мишустины оформили дарение и квартиры, и семейного дома, и земельного участка на своих несовершеннолетних детей в равных долях: никаких льгот это никому не давало. Исходя из данных ЕГРЮЛ, эта недвижимость остается у тех же собственников и сейчас — правом зашифровать в реестре право собственности семья воспользовалась лишь в следующем десятилетии. Причем во многом это была уже не реализация права, а настойчивая рекомендация госструктур по закону «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контрольных органов» ФЗ-45 1995 года.
Задекларированные доходы Михаила Мишустина и его супруги за шесть лет
|
Год
|
Доход Михаила Мишустина (млн. руб.)
|
Доход супруги Владлены Мишустиной (млн. руб.)
|
2013
|
30,8
|
149,5
|
2014
|
23,2
|
160,1
|
2015
|
19,5
|
80,9
|
2016
|
18,9
|
77,3
|
2017
|
19,3
|
68,5
|
2018
|
19
|
47,7
Источник: ФНС России
После десятилетней карьеры в госструктурах Михаил Мишустин, уже известный в правительстве ведущий специалист по информатизации, покинул госслужбу, в 2008 году перейдя в UFG. В этом же году он возглавил на тот момент одну из крупнейших инвесткомпаний страны, управлявшую очень крупными инвестициями в том числе в Сбербанке, «Газпроме», «Ингосстрахе».
Доходы и имущество господина Мишустина в этот период UFG не раскрывались, известна лишь зарплата его как руководителя за 2009 год — это около 79 миллионов рублей, или около 2,5 миллиона долларов. В практике тех лет большая часть вознаграждения главы инвесткомпании — бонусы по сделкам, что на порядок больше зарплаты.
Обязательным условием возвращения на госслужбу в 2010 году для Мишустина была передача имеющихся у него активов. Он передал их жене, Владлене Мишустиной, и с этого момента она начала получать дивиденды. Затем активы были проданы. В частности, в 2013 году Владлена Мишустина заработала по декларации почти 150 миллионов рублей (более 5 миллионов долларов), в 2014 году — 160 миллионов рублей. Отражение этих средств в доходах жены господина Мишустина как раз и связано с продажей доли компании — как выяснил тогда “Ъ”, продать активы одномоментно было сложно, и поэтому они реализовывались в рассрочку. В дальнейшем, по информации СМИ, супруга господина Мишустина разместила полученные средства на депозитах, получая проценты по ним,— это также регулярно указывается в декларациях главы ФНС и его супруги.
Сейчас требованием законодательства в России является декларирование государству госслужащим полных сведений обо всем имуществе его и его семьи и официальная публикация сведений в части дохода от всех источников (в том числе из созданных и переданных в управление активов), недвижимости и автомобилей. В случае с Михаилом Мишустиным речь идет о принадлежащих его семье активах в сотни миллионов рублей, заработанных преимущественно в UFG и инвестированных консервативно — в депозиты.
В целом, анализируя декларации о доходах Михаила Мишустина и его супруги, ежегодно публикуемых в СМИ, можно сделать вывод, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
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