В Благовещенске задержали мужчину с 10 килограммами растительной массы

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

Сотрудники ПУ ФСБ России по Амурской области в Благовещенске задержали гражданина РФ 1998 года рождения. У мужчины при себе находилось около 10 килограммов растительной массы, предположительно, марихуаны.

Изъятое вещество направили на исследование. В дальнейшем будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

Кроме того, в настоящее время вступил в силу приговор Райчихинского городского суда в отношении гражданина РФ 1977 года рождения. В марте 2019 года у этого мужчины сотрудниками ПУ было изъято около 0,002 килограмма героина. Его наказали 2 годами лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.