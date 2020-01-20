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В амурские школы возможно поставят оборудование для удешевления питания учеников

В амурские школы возможно поставят оборудование для удешевления питания учеников

В Амурской области провели совещание по школьному питанию. Его особую значимость отметили на фоне недавнего послания президента РФ Федеральному собранию. Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех российских школьников с 1 по 4 класс. В Приамурье такая инициатива действует с 1 октября прошлого года.

«Говоря о здоровой демографии и здоровом будущем нашей страны, нельзя оставить без внимания качественное питание нынешнего порастающего поколения», – отметила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева, открывая областное межведомственное совещание по вопросам школьного питания. Мероприятие прошло в отделении Амурского колледжа сервиса и торговли, где обучают будущих поваров, и собрало заместителей глав по соцвопросам и управленцев в сфере образования со всех территорий региона.

В Приамурье горячим питанием бесперебойно обеспечивают 83,4 % процентов школьников, в планах достичь 100-процентного показателя.

«Сегодня нам необходимо решить такие вопросы, как модернизация школьных столовых, повышение квалификации сотрудников пищеблоков не только в части качественного приготовления пищи, но и умения работать на современном оборудовании», – прокомментировала Светлана Яковлева.

На встрече также присутствовали представители регионального министерства экономического развития, которые рассказали о работе с предпринимателями малого и среднего бизнеса в части организации школьного питания. С вопросом контроля качества перед собравшимися выступила руководитель амурского Рособрнадзора Ольга Курганова. Также были представлены лучшие практики организации школьного питания Тындинского, Ивановского районов и города Белогорска.

«В нашем городе приготовление пищи для обучающихся (из которых 3,5 тысячи человек – ученики начальных классов) осуществляется в оборудованных пищеблоках, которые есть в каждой из восьми школ города. Это позволяет нам не тратить средства на оплату иных организаций, которые бы занимались приготовлением пищи, и, вероятно, обходились бы дороже», – поделилась замглавы города Белогорска по социальной политике Галина Бурмистрова.

В прошлом году на организацию бесплатного школьного питания из областного бюджета было направлено почти 63 миллиона рублей, в 2020 году на эту статью расходов выделено более 188 миллионов. Сейчас в южных районах предусмотрено 25 рублей на ребенка, в северных – 35. Как отметила глава амурского минобрнауки, это решение не окончательное.

«Вопрос стоимости школьного детского питания не финальный. Необходимо проанализировать, действительно ли требуется увеличение финансирования либо будет достаточно поставить в школу электросберегающее оборудование, которое поможет сэкономить на расходах на электричество», – сказала Светлана Яковлева.

В завершение мероприятия для присутствующих провели экскурсию в новую мастерскую для поваров, оборудованную в колледже в прошлом году за счет средств федерального гранта.

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#дети #школа

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    21 минута назад

    Очень правильное направление! Необходимо помнить, что питание школьников должно быть не столько дешёвым, сколько здоровым,а поэтому в него необходимо полноценно включать местные продукты и в особенности овощи!

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