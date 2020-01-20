После наезда на студентов в центре Благовещенска возбуждены два новых уголовных дела

Как сообщало ИА «Амур.инфо», наезд на пешеходов на регулируемом перекрестке улиц Ленина и Трудовой, случившийся вечером 6 мая 2017 года получил общественный резонанс. На пути мчавшегося на красный свет автомобиля оказались парень и девушка. В результате сильнейшего удара 20-летний студент Виталий Геров получил травмы, несовместимые с жизнью. Его подруга Мария Гришина выжила, но получила тяжелые травмы. Парень и девушка были парой, они собирались пожениться.

29 января 2018 года Благовещенский городской суд огласил приговор: водителя Буркова признали виновным в причинении смерти в состоянии алкогольного опьянения. Подсудимый до последнего отрицал, что в тот вечер сел за руль пьяным.

Спустя почти два года – 16 января 2020 года – были возбуждены еще два уголовных дела. Одно из них по статье 307 УК РФ «Заведомо ложные показания», второе – по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил прокурор Амурской области Руслан Медведев. «Орган дознания своевременно не возбудил эти дела. Прокуратура отреагировала, были возбуждены и сейчас расследуются уголовные дела. Мы сообщим о результатах», – пообещал Руслан Федорович. Он также отметил роль СМИ, которые осветили обстоятельства трагедии, что повлечет назначение справедливого наказания преступнику.

Как надзорное ведомство прокуратура проводит системный анализ деятельности работы правоохранительных органов. В процессе выявляются различные нарушения, в частности, затягивание сроков производства, волокита, в результате чего граждане лишаются права на доступ к правосудию в течение длительного времени. Сотрудники прокуратуры понуждают правоохранителей передавать дела в суды.

«Основной массив, в первую очередь, волокита по уголовным делам. Второе – неоднократное принятие незаконных решений, в основном об отказе в возбуждении уголовного дела. Эта проблема – бич правоохранительных органов. Мы жестко реагируем на эти нарушения», – отметил прокурор Амурской области.