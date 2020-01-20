В Белогорске все желающие смогли окунуться в крещенскую купель

Фото: администрация Белогорска

В купели, организованной по поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова, по данным на полдень 19 января, окунулось более 400 человек. Место для омовений со спуском к воде, подходом к пункту обогрева, освещением оборудовали напротив спуска к реке по улице Садовой за зданием начальной школы № 200.

«Организацию крещенской купели завершили вечером. В 22:00 заступили на ночное дежурство, – рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Иван Пивкин. – Купания ночью прошли без происшествий. Белогорцы окунались в прорубь, место освещалось с помощью световой башни. Желающие могли согреться горячим чаем. Сегодня дежурство будет продолжено. Обеспечена охрана общественного порядка, дежурство медработников».

Оборудовать купель удалось силами сотрудников управления по делам ГО и ЧС и спасателей МЧС, с участием инспектора ГИМС, сотрудников пожарной части. Решение об организации купели силами муниципалитета, несмотря на отсутствие заявок на проведение мероприятий, принял глава города по итогам опроса в своем инстаграм-аккаунте. 69 % участников опроса высказались за оборудование специального места.

«Купель подготовлена как надо! Молодцы кто это сделал. Дорожки выложены сеном, ноги не примерзают», – поделился первыми впечатлениями в сети один из участников крещенских купаний.

В управлении по делам ГО и ЧС вместе с тем напоминают, что во время купания в проруби необходимо соблюдать технику безопасности. Окунаться в прорубь запрещено людям в состоянии алкогольного опьянения. Медработники не рекомендуют совершать обряд омовения натощак, самый оптимальный вариант – принять пищу за 2-3 часа до водных процедур. Основной причиной несчастных случаев на воде становится переохлаждение, так как организм не может возместить потерю тепла. После купания нужно сначала хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить горячего чая. Спасатели напоминают, что ни в коем случае нельзя купаться в иордани более двух минут. Лучше всего несколько раз окунуться и сразу покинуть воду, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.