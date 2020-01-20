В Индии петух зарезал мужчину

В индийском штате Андхра-Прадеш погиб 55-летний зритель петушиных боёв. Мужчина скончался на месте.

Организаторы мероприятия примотали к лапам птиц длинные острые лезвия. Это стало причиной трагедии, потому что один из петухов в ожидании схватки дёрнулся в руках распорядителя боёв и задел оружием одного из зрителей. Лезвие попало в брюшную полость мужчины. Медики не успели приехать на вызов и пострадавший скончался от кровотечения, сообщает Life.

Петушиные бои по традиции проводятся во время индуистского праздника Макара-санкранти, который отмечают в середине января. Поединок длится до гибели одной из птиц. Несмотря на официальный запрет властей по проведению подобных мероприятий, жители Индии продолжают ходить на это опасное развлечение.

Согласно правилам, в боях участвуют только породистые петухи, иногда весьма дорогих пород. Для участия в мероприятии хозяева специально тренируют птиц и готовят к бою.