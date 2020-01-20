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20января
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За пьяную езду благовещенский мотоциклист будет каждый месяц платить 16 666 рублей 66 копеек

За пьяную езду благовещенский мотоциклист будет каждый месяц платить 16 666 рублей 66 копеек
Фото: ru.best-wallpaper.net/

Благовещенский городской суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в управлении мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее он уже был наказан за аналогичное правонарушение.

В мае 2014 года мужчину за вождение в нетрезвом виде оштрафовали на 30 000 рублей, лишив права управления транспортными средствами на срок 2 года. Однако спустя некоторое время благовещенец снова выехал на дорогу пьяным. В августе 2019 года на улице Пушкина мотоцикл марки Kawasaki под управлением мужчины был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Благовещенца освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения. Согласно акту, установлено состояние алкогольного опьянения – наличие абсолютного спирта в выдыхаемом воздухе составило 0, 628 мг/л.

При вынесении решения суд учел обстоятельства, смягчающие наказание подсудимому: полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи подробных признательных показаний об обстоятельствах совершённого преступления, состояние его здоровья. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

В итоге мужчину признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

Назначенное наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей разделили на год с выплатой ежемесячно равными частями по 16 666 рублей 66 копеек, сообщает горсуд.

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#закон #происшествия #транспорт

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