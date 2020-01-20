В Благовещенске таксист сбил ребенка

В Благовещенске 19 января около 21:00 в районе перекрестка Комсомольская – Амурская автомобиль наехал на ребенка 2003 года рождения. Предположительно, это была машина логотипом фирмы такси «Яндекс». При этом пострадавший ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате происшествия несовершеннолетний пешеход был травмирован. Водитель скрылся с места происшествия, сообщает отдел ГИБДД по городу Благовещенску.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего или самого водителя.

Инспекторы отмечают, что за оставление места ДТП автомобилиста могут лишить прав на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет, либо арестовать на срок до 15 суток по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».

Информацию о происшествии правоохранители просят сообщать в группу по исполнению административного законодательства ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86; 8-963-8000-04-50 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.