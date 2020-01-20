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Спасатели прыгнули с парашютами на Благовещенск и окунулись в купель (фото)

Спасатели прыгнули с парашютами на Благовещенск и окунулись в купель (фото)
Фото: Амур.инфо

19 января в Благовещенске спасатели региональной поисково-спасательной базы совершили прыжки с парашютами на город, после чего окунулись в купель. Экстремальное действо состоялось около 13:00 в районе улицы Амурской, 1.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» спасатель Михаил Машенов, с парашютами на лед Амура прыгнули 10 человек – прямо в район расположения купели.

«Прыжок произвели с высоты 1 400 метров. Открывались от борта, почти сразу же, чтобы снизу все это смотрелось эффектнее. Пронесли флаг нашей службы, поисково-спасательной базы. Приземлились, быстренько сняли с себя парашюты и нырнули в прорубь», – сообщил Михаил.

Прыжки состоялись в рамках тренировки, все прошло без инцидентов, в штатном режиме.

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#праздники #религия

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Комментарии
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  • grod

    grod
    48 минут назад

    идиотизм....

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