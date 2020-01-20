В Приморье Олег Кожемяко предложил семи местным лидерам «Единой России» уйти в отставку

Губернатор Приморья и лидер краевого отделения «Единой России» Олег Кожемяко считает, что в регионе есть проблемные для партии территории. Их он озвучил в ходе заседания регионального политсовета. Причем в нескольких уже сменилось руководство, остальным Кожемяко посоветовал покинуть свои посты.

В число аутсайдеров рейтинга местных отделений попали 10 муниципалитетов, но замены требуются не везде. В трех проблемных территориях уже проведены кадровые перестановки. Так, в Арсеньевском городском округе местное отделение «Единой России» возглавил исполнительный директор авиазавода «Прогресс», бывший депутат заксобрания Приморья Юрий Денисенко. В Дальнереченске после реорганизации отделение возглавил глава Дальнереченского района Виктор Дернов. В Партизанске лидером «Единой России» стал глава городского округа Олег Бондарев.

Среди проблемных территорий оказались также Большой Камень, Находкинский городской округ, Ольгинский, Пожарский, Кавалеровский, Яковлевский и Надеждинский районы. Руководителям местных отделений этих территорий Олег Кожемяко на заседании регионального политсовета предложил самостоятельно покинуть посты.

«Секретарям местных отделений названных мною территорий предлагаю также уйти в отставку. Поручаю президиуму регионального политсовета назначить исполняющих полномочия секретарей до проведения соответствующих конференций», – поручил Олег Кожемяко.

По мнению губернатора, возглавлять местные отделения должны руководители территорий там, где это возможно, то есть если главы являются единороссами.

«Они [главы] сейчас – наиболее авторитетные люди в муниципалитетах, имеют поддержку в депутатском корпусе», – так корреспонденту ИА PrimaMedia объяснил логику предложения губернатора информированный источник в Приморском отделении «Единой России».

Рейтингование местных отделений «Единой России», как объяснил источник, проводилось на основе комплекса критериев.

«Смотрели данные социологии. В некоторых муниципалитетах, получивших в итоге плохие результаты, данные хорошие. Например, в Надеждинском районе у партии хорошая социология. Но оценка все же состоит из ряда критериев. Второе – это экспертная оценка на основании опроса общественников, партийцев, депутатов заксобрания от территории, лидеров общественного мнения по работе отделения. Плюс, смотрели результаты выборов», – рассказал собеседник в партии.

Олег Кожемяко стал одним из 13 глав субъектов РФ, возглавивших в прошлом году региональные отделения «Единой России». Приморский губернатор был избран секретарем Приморского регионального отделения «Единой России» 13 ноября 2019 года. Он провозгласил курс на повышение веса партии власти в политической жизни региона, а также предложил «Единой России» основной слоган для ребрендинга – «Партия добрых дел».

На заседании политсовета также выступила председатель правительства Приморского края Вера Щербина, которая рассказала о проведении в регионе «инициативного бюджетирования». Глава краевого кабмина предложила партийцам активнее участвовать в этом процессе. Аналогичный проект Вера Щербина ранее реализовывала в Сахалинской области. Под инициативным бюджетированием понимается распределение части бюджета с обязательным голосованием граждан.