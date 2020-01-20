В Амурской области перебои с телевещанием продлятся до 26 января
В девяти населенных пунктах Амурской области с 20 по 26 января возможны перерывы трансляции телерадиосигнала. В Амурском ОРТПЦ сообщают, что перерывы будут кратковременными. Они затронут Белогорск, Благовещенск, Зею, Невер, Прогресс, Свободный, Талакан, Тынду, Шимановск.
В это время на радиотелевизионных передающих станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Благовещенцы уже столкнулись с перебоями в телевещании. 20 января жители города сообщили в редакцию Амур.инфо, что не показывает ни один телеканал.
Специалисты также отмечают, что некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время в случае плохих погодных условий. «Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства», – сообщает Амурский ОРТПЦ.
|
Пункт вещания
|
Дата
|
Программы
|
Время
|
Примечание
|
Белогорск
|
19 января -
20 января
|
РТРС-1, РТРС-2
|
20:00 - 05:00
|
в связи с профилактическими работами
|
Белогорск
|
19 января -
20 января
|
Радио России
|
23:00 - 05:00
|
в связи с профилактическими работами
|
Белогорск
|
21 января -
24 января
|
РТРС-1, РТРС-2
|
04:00 - 11:00
|
В связи с проведением работ на АМС
|
Благовещенск
|
19 января -
20 января
|
РТРС-1, РТРС-2, Вести FM
|
20:00 - 05:00
|
в связи с профилактическими работами
|
Благовещенск
|
19 января -
20 января
|
Радио России
|
23:00 - 05:00
|
в связи с профилактическими работами
|
Благовещенск
|
20 января
|
Канал Ю
|
02:00 - 10:00
|
в связи с профилактическими работами
|
Благовещенск
|
20 января
|
Радио Маяк
|
00:00 - 05:00
|
в связи с профилактическими работами
|
Зея
|
19 января -
20 января
|
РТРС-1, РТРС-2
|
20:00 - 05:00
|
в связи с профилактическими работами
|
Зея
|
19 января -
20 января
|
Радио России
|
23:00 - 05:00
|
в связи с профилактическими работами
|
Невер
|
19 января -
20 января
|
РТРС-1, РТРС-2
|
20:00 - 05:00
|
в связи с профилактическими работами
|
Невер
|
19 января -
20 января
|
Радио России
|
23:00 - 05:00
|
в связи с профилактическими работами
|
Прогресс
|
19 января -
20 января
|
РТРС-1, РТРС-2
|
20:00 - 05:00
|
в связи с профилактическими работами
|
Прогресс
|
19 января -
20 января
|
Радио России
|
23:00 - 05:00
|
в связи с профилактическими работами
|
Свободный
|
19 января -
20 января
|
РТРС-1, РТРС-2
|
20:00 - 05:00
|
в связи с профилактическими работами
|
Свободный
|
19 января -
20 января
|
Радио России
|
23:00 - 05:00
|
в связи с профилактическими работами
|
Свободный
|
21 января -
24 января
|
РТРС-1, РТРС-2
|
04:00 - 11:00
|
В связи с проведением работ на АМС
|
Талакан
|
20 января -
24 января
|
РТРС-1, РТРС-2
|
03:15 - 11:00
|
В связи с проведением работ на АМС
|
Тында
|
19 января -
20 января
|
РТРС-1, РТРС-2
|
20:00 - 05:00
|
в связи с профилактическими работами
|
Тында
|
19 января -
20 января
|
Радио России
|
23:00 - 05:00
|
в связи с профилактическими работами
|
Шимановск
|
19 января -
20 января
|
РТРС-1, РТРС-2
|
20:00 - 05:00
|
в связи с профилактическими работами
|
Шимановск
|
19 января -
20 января
|
Радио России
|
23:00 - 05:00
|
в связи с профилактическими работами
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