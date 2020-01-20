В Амурской области перебои с телевещанием продлятся до 26 января

В девяти населенных пунктах Амурской области с 20 по 26 января возможны перерывы трансляции телерадиосигнала. В Амурском ОРТПЦ сообщают, что перерывы будут кратковременными. Они затронут Белогорск, Благовещенск, Зею, Невер, Прогресс, Свободный, Талакан, Тынду, Шимановск.

В это время на радиотелевизионных передающих станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Благовещенцы уже столкнулись с перебоями в телевещании. 20 января жители города сообщили в редакцию Амур.инфо, что не показывает ни один телеканал.

Специалисты также отмечают, что некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время в случае плохих погодных условий. «Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства», – сообщает Амурский ОРТПЦ.