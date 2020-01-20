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20января
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сегодня, 10:17 0

В Амурской области перебои с телевещанием продлятся до 26 января

В Амурской области перебои с телевещанием продлятся до 26 января
Фото: pixabay.com

В девяти населенных пунктах Амурской области с 20 по 26 января возможны перерывы трансляции телерадиосигнала. В Амурском ОРТПЦ сообщают, что перерывы будут кратковременными. Они затронут Белогорск, Благовещенск, Зею, Невер, Прогресс, Свободный, Талакан, Тынду, Шимановск.

В это время на радиотелевизионных передающих станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Благовещенцы уже столкнулись с перебоями в телевещании. 20 января жители города сообщили в редакцию Амур.инфо, что не показывает ни один телеканал.

Специалисты также отмечают, что некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время в случае плохих погодных условий. «Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства», – сообщает Амурский ОРТПЦ.

Пункт вещания

Дата

Программы

Время

Примечание

Белогорск

19 января -

20 января

РТРС-1, РТРС-2

20:00 - 05:00

в связи с профилактическими работами

Белогорск

19 января -

20 января

Радио России

23:00 - 05:00

в связи с профилактическими работами

Белогорск

21 января -

24 января

РТРС-1, РТРС-2

04:00 - 11:00

В связи с проведением работ на АМС

Благовещенск

19 января -

20 января

РТРС-1, РТРС-2, Вести FM

20:00 - 05:00

в связи с профилактическими работами

Благовещенск

19 января -

20 января

Радио России

23:00 - 05:00

в связи с профилактическими работами

Благовещенск

20 января

Канал Ю

02:00 - 10:00

в связи с профилактическими работами

Благовещенск

20 января

Радио Маяк

00:00 - 05:00

в связи с профилактическими работами

Зея

19 января -

20 января

РТРС-1, РТРС-2

20:00 - 05:00

в связи с профилактическими работами

Зея

19 января -

20 января

Радио России

23:00 - 05:00

в связи с профилактическими работами

Невер

19 января -

20 января

РТРС-1, РТРС-2

20:00 - 05:00

в связи с профилактическими работами

Невер

19 января -

20 января

Радио России

23:00 - 05:00

в связи с профилактическими работами

Прогресс

19 января -

20 января

РТРС-1, РТРС-2

20:00 - 05:00

в связи с профилактическими работами

Прогресс

19 января -

20 января

Радио России

23:00 - 05:00

в связи с профилактическими работами

Свободный

19 января -

20 января

РТРС-1, РТРС-2

20:00 - 05:00

в связи с профилактическими работами

Свободный

19 января -

20 января

Радио России

23:00 - 05:00

в связи с профилактическими работами

Свободный

21 января -

24 января

РТРС-1, РТРС-2

04:00 - 11:00

В связи с проведением работ на АМС

Талакан

20 января -

24 января

РТРС-1, РТРС-2

03:15 - 11:00

В связи с проведением работ на АМС

Тында

19 января -

20 января

РТРС-1, РТРС-2

20:00 - 05:00

в связи с профилактическими работами

Тында

19 января -

20 января

Радио России

23:00 - 05:00

в связи с профилактическими работами

Шимановск

19 января -

20 января

РТРС-1, РТРС-2

20:00 - 05:00

в связи с профилактическими работами

Шимановск

19 января -

20 января

Радио России

23:00 - 05:00

в связи с профилактическими работами

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