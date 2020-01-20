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20января
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сегодня, 10:10 0

Новый пункт пропуска Хэйхэ у моста через Амур может заработать в мае

Новый пункт пропуска Хэйхэ у моста через Амур может заработать в мае
Фото: Инстаграм

В сети появились фотографии нового пункта пропуска Хэйхэ у моста через Амур. Их выложили в инстаграм-аккаунте @tamojenny_iozh. Судя по опубликованной информации, пункт может заработать уже в мае этого года.

«Левое и правое здания – это грузовая таможня (въезд и выезд). Посредине – пассажирский пункт пропуска (въезд и выезд). Мне сказали, что пункт пропуска будет введен в эксплуатацию в мае. Но поедут только грузы. Сейчас ведутся работы внутри зданий», – пишет таможенный еж в Инстаграме.

Другой интернет-пользователь с ником @zigzag2408 в своем аккаунте выложил фотографию дорожного знака перед въездом на автомобильный мост.

«Мост через Амур готов! Достроили и дорогу, ведущую от пункта пропуска к мосту. Даже повесили дорожный знак. Доступа на мост теперь нет. Скоро ограничат доступ и к дороге, которая ведет к мосту… Она уже обнесена колючей проволокой. Как заявили в правительстве Хэйхэ, мост планируется открыть в конце марта-начале апреля этого года», – написал он.

Ранее сообщалось, что автомобильный мост через Амур достроен и движение по нему начнется весной 2020 года.

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#Китай #транспорт

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