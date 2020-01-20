Пропавший в Благовещенске мужчина нашелся
Обновлено: 10:57
49-летний Василий Чевновой, который числился пропавшим в Благовещенске с 18 января, найден живым. Об этом в рассылке сообщил поисково-спасательный отряд «Амур».
По телефону волонтеры подтвердили ИА «Амур.инфо» эту информацию, сообщив, что Василий нашелся в понедельник, 20 января. Подробностей не озвучили.
В МО МВД России «Благовещенский» агентству пояснили, что мужчина объявился сам, придя на работу. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.
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