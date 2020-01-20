Пропавший в Благовещенске мужчина нашелся

По телефону волонтеры подтвердили ИА «Амур.инфо» эту информацию, сообщив, что Василий нашелся в понедельник, 20 января. Подробностей не озвучили.

В МО МВД России «Благовещенский» агентству пояснили, что мужчина объявился сам, придя на работу. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.