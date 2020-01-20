Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:40 0

Пропавший в Благовещенске мужчина нашелся

Пропавший в Благовещенске мужчина нашелся

Обновлено: 10:57

49-летний Василий Чевновой, который числился пропавшим в Благовещенске с 18 января, найден живым. Об этом в рассылке сообщил поисково-спасательный отряд «Амур».

По телефону волонтеры подтвердили ИА «Амур.инфо» эту информацию, сообщив, что Василий нашелся в понедельник, 20 января. Подробностей не озвучили.

В МО МВД России «Благовещенский» агентству пояснили, что мужчина объявился сам, придя на работу. Его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Просмотров всего: 1063

#происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске задержали мужчину с 10 килограммами растительной массы
В России и мире

В Индии петух зарезал мужчину
Происшествия

За пьяную езду благовещенский мотоциклист будет каждый месяц платить 16 666 рублей 66 копеек
Происшествия

В Благовещенске таксист сбил ребенка
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь