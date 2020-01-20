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20января
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сегодня, 09:33 0

Маткапитал за первенца начнут выдавать в марте-апреле этого года

Маткапитал за первенца начнут выдавать в марте-апреле этого года
Фото: kurer-sreda.ru

Депутаты и сенаторы экстренно готовятся к рассмотрению законопроектов, необходимых для выполнения поручений, которые президент страны дал в послании Федеральному собранию. Так, в комитете Госдумы по социальной политике заявили, что материнский капитал на первенца, как и жилищные выплаты на детей, начнут оформлять уже в марте-апреле.

Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пишут «Известия» со ссылкой на Совет Федерации.

«Будут вноситься существенные изменения и в Бюджетный кодекс. Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро», — сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что главная задача сенаторов — активно включиться в проработку и анализ требующих изменений документов, а также дать зеленый свет на прохождение соответствующих инициатив.

По словам сенатора, будет меняться и финансирование выплат за счет средств федерального бюджета. Участником этого процесса, скорее всего, станет комитет Совфеда по финансовым рынкам и налогам.

В то же время на решение проблемы с кадровым дефицитом врачей потребуется как минимум пять лет, считает член думского комитета по здравоохранению Татьяна Соломатина. В части образования изменения, скорее всего, будут вноситься в соответствующий закон и национальный проект.

Уже в первом квартале Совет Федерации совместно с регионами и профильными министерствами соберется, чтобы обсудить распределение бюджетных мест в вузах, рассказала председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

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#дети #закон #российская власть

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