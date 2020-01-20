Амурские пенсионеры-северяне могут получить компенсацию за поездку на отдых

Более 36 миллионов рублей Пенсионный фонд России направил для пенсионеров, живущих на севере Амурской области. Эти средства, выделенные в прошлом, 2019 году, предназначены на компенсацию расходов на отдых пенсионеров в теплых краях.

В Амурской области получить компенсацию дорожных расходов к месту отдыха и обратно могут неработающие пенсионеры, проживающие в Зейском, Селемджинском и Тындынском районах. Их в регионе более 23 тысяч, сообщает амурское отделение Пенсионного фонда. В 2019 году возможностью получить компенсацию воспользовались 2 563 человека. Общая сумма составила 36,1 миллиона рублей.

В числе самых популярных мест отдыха – Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Новосибирск, Чита, Сочи, Анапа, Краснодар. Также большой популярностью среди амурских пенсионеров-северян в прошедшем году пользовался Хабаровск.

По закону, Пенсионный фонд может оплачивать пенсионерам, проживающим в северных районах Амурской области, проезд к месту отдыха и обратно один раз в два года. Компенсация расходов пенсионерам-северянам может предоставляться в двух видах.

Первый – предоставление проездных документов (талонов), обеспечивающих проезд пенсионера к месту отдыха и обратно. Второй – возмещение фактически произведенных пенсионером расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Большинство предпочитает предоставлять в Пенсионный фонд билеты и другие подтверждающие поездку документы уже по возвращении домой. В 2019 году такую компенсацию получили 2 563 пожилых амурчанина на сумму 36,1 миллиона рублей.

Еще 282 человека подготовились к поездке заранее и взяли в Пенсионном фонде бесплатные проездные талоны, представив подтверждающие поездку документы. Это могут быть телеграмма-вызов, путевка или курсовка, а также любой другой документ, который содержит сведения о предстоящем пребывании в месте отдыха. Талоны выдаются только на железнодорожный транспорт. Перелет в самолете эконом-классом Пенсионный фонд оплачивает уже по факту.

Номер горячей линии отделения ПФР по Амурской области: (4162) 202-400.