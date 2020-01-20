У жителя Башкирии похитили миллион из собачьей будки: обзор прессы

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В Париже подожгли знаменитое кафе «Ротонда»; композитор Дунаевский намерен жениться восьмой раз; свердловчанка подала в суд на туркомпанию за экскурсию в алкомаркет. вместо храма. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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В «Известиях» натолкнулся на небольшую, совершенно незначительную на первый взгляд информацию о том, что пожар едва не уничтожил одно из самых знаменитых кафе Парижа. Сколько в Париже кафе? Сколько из них нет-нет, да и горит или тонет? Написано, что кафе, построенное еще в 1903 году в квартале Монпарнас, было обставлено в стиле «арт-деко» и носило название «Ротонда». А больше ничего и не написано, но некие крупицы памяти заставили меня заглянуть в «Википедию». И вот что я узнал.

Очень интересно

Кафе «Ротонда» было известно как интеллектуальное место встречи известных художников и писателей в межвоенный период. Здесь встречались ставшие к тому времени довольно известными живописцы Андре Дерен, Кес Ван-Донген, Пабло Пикассо, Амедео Модильяни. Именно здесь в 1910 году с Модильяни познакомилась Анна Ахматова.

В ту богемную эпоху владелец кафе Либион позволял бедствовавшим голодным художникам часами сидеть в своём заведении за чашкой кофе по десять сантимов и отворачивался, когда они отламывали кусочки от багета в корзине с хлебом. Если художник не мог оплатить счёт, Либион часто принимал в качестве оплаты рисунок. Таким образом, были времена, когда стены кафе украшала коллекция произведений искусства, которые сегодня могут заставить кураторов величайших музеев мира пускать слюни от зависти.

Полный абзац

В продолжение той небольшой заметки о пожаре в парижском кафе, расскажу, что в «Ротонде» бывали Поль Синьяк, Шарль Герен, Анри Матисс, Альбер Марке, Морис де Вламинк, Диего Ривера, Марк Шагал, Хаим Сутин, Моисей Кислинг, Казимир Малевич, Кирилл Зданевич, Александр Архипенко, Осип Цадкин, Гийом Аполлинер, Макс Жакоб, Жан Кокто, Морис Равель, Анатоль Франс и другие. Какие имена – легенды! В 20-е и 30-е годы художников сменили начинающие писатели Эрнест Хемингуэй, Скотт Фицджеральд, Жорж Сименон. Дойдя до имени Хемингуэя, я понял, что заставило меня заглянуть в «Википедию»: кафе «Ротонда» не раз упоминалась в его романах.

Ну и возвращаясь к газете. Пишут, что причиной пожара был поджог. Кому-то не дала покоя слава Герострата.

Летят утки

Ну а теперь от высоких имен возврат на грешную землю. Возврат, кстати, тоже связан с высоким именем. Из «Панорамы» узнаете, что композитор Максим Дунаевский в 75-летнем возрасте разводится с седьмой по счету женой. В газете описаны детали, названы адвокаты и прочее, и прочее. Я остановлюсь только на том факте, что у Максима Исааковича уже три года как роман с очередной пассией, с которой он и решил себя связать узами брака. Восьмого по счету. А может, у композитора это просто хобби?

На посошок

Пропустив сообщения о краже у безработного москвича из банковской ячейки 100 тысяч долларов, о похищении у жителя Башкирии 1 миллиона рублей, который он хранил в собачьей конуре и о многом подобном, заострю ваше внимание на заметке газеты «Труд-7» о том, что некая свердловчанка подала в суд на туристическую компанию из-за изменения программы автобусного тура. Вместо поездки в храм женщине предложили поехать в магазин при ликеро-водочном заводе! Дама планировала поездку с целью духовно-познавательного обогащения, а ее привезли в алкомаркет! Хотя большая ли разница?! Иная бы радовалась, а эта потребовала выплаты компенсации в размере 100 тысяч рублей. Но суд тоже не увидел разницы между храмом и торговой точкой и отказал ей в выплате.