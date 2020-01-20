Амурский центр развития территорий собирает предложения по благоустройству городов

Фото: Амур.инфо

Центр развития территорий Амурской области объявил сбор предложений по благоустройству городской среды. Предложения о том, как можно изменить облик общественных мест в городах Амурской области можно направлять через инстаграм-аккаунт центра.

«Мы хотим поработать с теми, кто хочет и готов менять среду вокруг себя. Мы ждем сотрудничества с проактивными людьми, теми, кого мы имеем в виду, когда говорим о "рождении новых культур" – людей, кому не все равно. Мы готовы помогать таким людям, обсуждать с ними их проекты, помогать им перевести инициативу в исполнение под их авторством и постоянным надзором», – сообщается в аккаунте Центра развития территорий. Отмечается, что в первую очередь общественники будут рассматривать заявки от инициативных групп.

Центр развития территорий в Амурской области объединяет архитекторов, дизайнеров, социологов и проектных менеджеров. Как сообщало Амур.инфо, в конце 2019 года представители областного «Центра развития территорий» обсуждали проект благоустройства набережной Благовещенска между улицами Шевченко и Пионерской.

Также центр в настоящее время содействует благоустройству парка в Ивановке. «За два месяца работы над проектом мы уже четыре раза посетили село. В первый раз провели встречу для знакомства с инициативными жителями и парком. Узнали о том, как им сейчас пользуются люди и какие объекты для них важны. В обсуждениях собрали пожелания жителей о будущем облике парка и передали их нашим архитекторам.

Они начали с того, что разделили территорию парка на отдельные зоны с разными сценариями использования. Например, где-то появится мемориал участникам боевых действий, а где-то будет пирс с местами для пикника. Для всех этих зон и объектов подобрали примеры реализации в России или мире. Собрали дизайн-концепт будущего парк и обсудили его с сельчанами. Узнали их мнение и доработали предложение. И так три раза. В итоге получили общее видение парковой зоны, которое нравится жителям и нашим специалистам», – сообщает Центр развития территорий Амурской области.