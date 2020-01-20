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20января
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Ученые оценили число зараженных новым вирусом в Китае примерно в 1,7 тысячи человек

Ученые оценили число зараженных новым вирусом в Китае примерно в 1,7 тысячи человек
Фото: pixabay.com

Число людей, потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае, может превышать 1,7 тысячи. Об этом говорится в исследовании Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона.

Вспышку вируса, который провоцирует развитие пневмонии, зафиксировали в городе Ухань. Оценка экспертов о количестве заразившихся основана на численности местного населения и данных об авиаперелетах пассажиров. В Ухане проживают около 19 миллионов человек, а через международный аэропорт ежедневно путешествуют около 3,4 тысячи иностранцев, отмечают они.

Специалисты также основываются на информации о самом вирусе: они указывают, что симптомы проявляются не сразу после заражения, инкубационный период длится пять-шесть дней.

По данным властей Китая, по состоянию на 5 января число заболевших неизвестной формой пневмонии составило 59 человек. Ученые сообщили, что еще три случая заражения выявили за пределами этой страны: два в Таиланде и один в Японии. Большинство из них, согласно эпидемиологическому исследованию, связаны с оптовым рынком морепродуктов в Ухане, пишет РБК.

«То, что Ухань "экспортировал" эти три случая в другие страны, должно означать, что инфицированных намного больше, чем сообщалось», – заявил «Би-би-си» эпидемиолог, профессор Нил Фергюсон. По мнению профессора, «паниковать пока рано», но поводы для беспокойства есть. Он считает маловероятным, что такое количество инфицированных объясняется передачей вируса только от животных, и предлагает серьезнее отнестись к вероятности заражения от человека.

О вспышке неизвестного вируса в столице провинции Хубэй сообщалось в конце декабря. В Ухань для борьбы с заболеванием приехали специалисты из Государственного комитета по вопросам здравоохранения. По данным властей, от нового коронавируса скончались два человека.

Роспотребнадзор ранее заявил, что геном нового коронавируса был расшифрован и ученые занимаются его анализом. Ведомство усилило санитарный контроль над российской границей. Меры предосторожности также ввели в Гонконге, Сингапуре и трех крупных аэропортах в США: в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

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#здоровье #Китай #происшествия

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