При пожаре в Архаринском районе один человек погиб, один получил ожоги

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19 января был пожар в селе Северное Архаринского района. Горела зимняя кухня. Прибывшим на место огнеборцам потребовалось более получаса на ликвидацию открытого горения.

В результате пожара зимняя кухня была уничтожена огнем полностью. В кухне было обнаружено тело погибшего мужчины 1963 года рождения. Пострадал подросток 2004 года рождения, он с термическими ожогами был доставлен в Архаринскую районную больницу. Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня на рядом стоящие двухквартирный жилой дом и зимнюю кухню.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства случившегося устанавливаются.