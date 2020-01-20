Выбор читателей за 19 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 19 января.

В полночь 19 января благовещенцы начали отмечать Крещение. Десятки горожан направились к купелям. Самым популярным местом для окунаний по-прежнему остается прорубь на Амурской, 1. Туда ночью отправился и фотограф Амур.инфо.

Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10 %, вторичное — на 6 %. Таковы результаты прогноза, который сделали аналитики ЦИАН.

Китай и Россия договорились по поводу допуска на мост через Амур транспортных средств вместимостью до 8 пассажирских мест. Об этом сообщили Biang.ru в Народном правительстве Хэйхэ.

В Благовещенске разыскивают 49-летнего Василия Чевнового. Мужчина пропал около 21:00 18 января в районе мебельной фабрики.