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20января
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сегодня, 07:20 5

На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 миллиардов рублей

На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 миллиардов рублей
Фото: pixabay.com

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4 % – 1,6 триллиона рублей из 1,75 триллиона рублей. Предварительные данные опубликовал Минфин.

В аутсайдерах – нацпроекты «Экология» (36,9 миллиарда рублей из 55,6 миллиарда рублей, 66,3 %) и «Цифровая экономика» (73,8 миллиарда рублей из 100,7 миллиарда рублей, 73,3 %).

Лидируют по исполнению расходов «Культура» и «Наука» – соответственно 99 % и 99,1 %, но оба нацпроекта сравнительно недорогие (14,2 миллиарда и 37,9 миллиарда рублей по сводной бюджетной росписи на 31 декабря).

Ниже отметки в 90 % находится исполнение по таким нацпроектам, как «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт». В абсолютном выражении по объему неисполненных расходов лидирует комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры – 41,7 миллиарда рублей (исполнение 88 % – 306,1 миллиарда из 347,8 миллиарда рублей), второй по стоимости нацпроект после «Демографии» (он исполняется на 95,5 %).

Законом предусмотрена возможность переноса остатков неиспользованных бюджетных средств на реализацию нацпроектов на их финансовое обеспечение в 2020 году, напоминает Минфин. Соответствующие решения принимаются президиумом совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, посредством утверждения запросов на изменение паспортов национальных проектов, пишет «Интерфакс».

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    52 минуты назад

    чиновники из ЕР не могут освоить такие большие суммы-очень нужные для народа

  • Oldlord

    Oldlord
    50 минут назад

    А Моське лишь бы тявкнуть на слона! )))

  • Аликанте

    Аликанте
    49 минут назад

    не надо так критично про себя-все знают что вы за ЕР

  • Noir

    Noir
    40 минут назад

    Освоение средств и реализация проектов на деле могут отличаться как небо и земля, по-этому пока успех выполнения программ будут считать в освоенных деньгах низкий уровень исполнения нацпроектов и коррупция будет процветать.

  • мыжго

    мыжго
    34 минуты назад



    Лидируют по исполнению расходов «Культура» и «Наука» – соответственно 99 % и 99,1 %,



    А чего там Мединскому осваивать? Закидывай в фонд кино, слей бабло на съемки парочки Матильд, получи откат и рапортуй с Кубы с шезлонга держа в руке бутылку рома.

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