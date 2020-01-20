На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 миллиардов рублей

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4 % – 1,6 триллиона рублей из 1,75 триллиона рублей. Предварительные данные опубликовал Минфин.

В аутсайдерах – нацпроекты «Экология» (36,9 миллиарда рублей из 55,6 миллиарда рублей, 66,3 %) и «Цифровая экономика» (73,8 миллиарда рублей из 100,7 миллиарда рублей, 73,3 %).

Лидируют по исполнению расходов «Культура» и «Наука» – соответственно 99 % и 99,1 %, но оба нацпроекта сравнительно недорогие (14,2 миллиарда и 37,9 миллиарда рублей по сводной бюджетной росписи на 31 декабря).

Ниже отметки в 90 % находится исполнение по таким нацпроектам, как «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт». В абсолютном выражении по объему неисполненных расходов лидирует комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры – 41,7 миллиарда рублей (исполнение 88 % – 306,1 миллиарда из 347,8 миллиарда рублей), второй по стоимости нацпроект после «Демографии» (он исполняется на 95,5 %).

Законом предусмотрена возможность переноса остатков неиспользованных бюджетных средств на реализацию нацпроектов на их финансовое обеспечение в 2020 году, напоминает Минфин. Соответствующие решения принимаются президиумом совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, посредством утверждения запросов на изменение паспортов национальных проектов, пишет «Интерфакс».