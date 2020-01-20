Гороскоп 20 января: Дев ждет удача, Близнецам не стоит копить проблемы

Восход Солнца: 08:19

Заход Солнца: 17:01

Солнце в Козероге.

Овен. Тонкая дипломатия должна стать сегодня помощником во всех контактах. У вас завидная работоспособность — успеете сделать на удивление много. Ваша энергия положительно отразиться на окончательных результатах работы. Во второй половине дня возможен конфликт с близкими родственниками.

Телец. Неблагоприятный день. Вас ожидают ошибки в поведении. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении. Начеку должны быть люди с чувствительной нервной системой, склонные к неуравновешенности и раздражительности по мелочам.

Близнецы. Крайне негативный день, несущий обманы, иллюзии, несбывшиеся надежды. Если окажетесь в неожиданной ситуации, постарайтесь не нервничать. Возможно, Вам захочется отложить дела на потом. Не делайте этого. Лучше не накапливать проблемы, а доводить начатое дело до конца.

Рак. Сегодня планеты благоприятно настроены в отношении вашей личной жизни, и это нужно использовать. Ваше здоровье, коммуникабельность и личное обаяние будут находиться на высоком уровне, что позволит с легкостью преодолеть любые препятствия.

Читайте также

Гороскоп 13 – 19 января: Раки проявят целеустремленность, Скорпионам стоит обсудить проблемы с партнером

Лев. День связан с усвоением космической энергии, защитой принципов, физическими упражнениями. Вероятно, сегодня Вы сможете реализовать наработки и идеи предыдущего времени, однако работать с деловыми бумагами, пытаться достичь прорыва в сфере профессиональной деятельности сегодня не следует.

Дева. Благоприятный день. Расположение звезд сулит удачу Ваш жизненный потенциал на высоте. Любые начинания принесут положительные результаты. Женщинам-Девам звезды советуют разумнее сочетать работу с домашними или материнскими обязанностями.

Весы. Сегодня звезды настроены к Весам благосклонно. Не исключено, что Вам удастся создать некую стартовую площадку для будущих успехов. Ни в коем случае не бросайте начатое дело и не отступайте назад. Упорное, целенаправленное движение вперед принесет удачу.

Скорпион. Умение рационально планировать свои дела и распределять силы поможет избежать неприятностей. День неблагоприятен для поездок, командировок, путешествий. Неудачный день для Скорпионов-руководителей. Острый ум и прекрасно развитая интуиция помогут Вам собрать различные точки зрения в единое целое и достичь своей цели.

Читайте также

Гороскоп на январь 2020 года: Львам стоит научиться слушать, Водолеи продвинутся по карьерной лестнице

Стрелец. Сегодня нужно подвести черту под старыми планами, делами и контактами. Общение с новыми партнерами неудачно, зато старые друзья или родня могут дать ценный совет. Вероятны событие или новость, которые серьезно повлияют на ваши дела или состояние здоровья. Особо внимательными должны быть Стрельцы творческих профессий.

Козерог. Первая половина дня благоприятна для общения и установления новых отношений, сулит поддержку высших сил и влиятельных покровителей. Существует вероятность улучшить свое материальное положение и избежать козней противников. Вторая половина дня несет негативные тенденции. Размолвка или ссора с партнером может перерасти в скандал.

Водолей. Опасный сатанинский день. Несет иллюзорные представления, лживые обещания, обман, поэтому не стоит приниматься за новые дела именно сегодня, лучше немного подождать. Подготовьтесь к самому худшему. Вероятны плохое известие, переживания.

Рыбы. Напряженный день, который пройдет под знаком проверки жизненных принципов и мировоззрения. Не исключено бремя новых хлопот или обязанностей. Неприятные известия или ложная информация могут привести к ошибочным действиям. Вероятны финансовые потери. Необходимо исключить неоправданные траты или вспомнить о своих финансовых обязательствах.

Астролог: Вальдемар Небоходцев