Инстаобзор: топ ярких амурских блондинок января
Блондинки зачастую становятся главными героинями шуточек, но одновременно их воспринимают и как ярких представительниц слабого пола. В общем, мы решили первый в этом году инстаобзор посвятить нашим красивым амурчанкам-блондинкам. А вы можете продолжить эту подборочку, оставляя в комментариях ссылочки на своих подруг и родственниц-блондинок. Их включить в подборку уже не сможем, но оценить – оценим. Приятного просмотра, друзья!
Хотите попасть в февральский инстаобзор – ставьте хэштег #amurinfo_top. Мы его смотрим!
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