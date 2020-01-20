Инстаобзор: топ ярких амурских блондинок января

Блондинки зачастую становятся главными героинями шуточек, но одновременно их воспринимают и как ярких представительниц слабого пола. В общем, мы решили первый в этом году инстаобзор посвятить нашим красивым амурчанкам-блондинкам. А вы можете продолжить эту подборочку, оставляя в комментариях ссылочки на своих подруг и родственниц-блондинок. Их включить в подборку уже не сможем, но оценить – оценим. Приятного просмотра, друзья!

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Afishka