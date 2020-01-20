Гороскоп на неделю 20 – 26 января: Рыб ждет позитив, а Скорпионов повышение по службе

Общий астрологический прогноз на неделю с 20 января по 26 для всех знаков Зодиака.

Овен. Намеченные на эту неделю финансовые планы имеют все шансы быть успешно реализованными. Вам остается лишь быть внимательнее и не позволять себе лениться. Деловые поездки увенчаются успехом.

Телец. На этой неделе Тельцам настоятельно рекомендуется прислушиваться к своей интуиции и не предпринимать ничего из того, против чего выступает ваше внутреннее «Я». Кроме того, в данный период есть вероятность конфликта с людьми, которые привыкли на Вас рассчитывать и уже собираются в очередной раз «сесть вам на шею».

Близнецы. На этой неделе Близнецам настоятельно рекомендуется поберечь здоровье: не заниматься травмоопасными делами, избегать сквозняков и переохлаждения, не провоцировать обострение хронических заболеваний. Кроме того, в данный период есть вероятность какого-то выигрыша – в споре, соревновании, коммерческом тендере, лотерее.

Рак. Ракам звезды советуют на этой неделе активно укреплять отношения с родственниками и членами семьи. У Вас могут осложниться дела на работе: например, возникнет конфликт с начальством.

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Лев. У Львов в первой половине недели удачное время для покупки личных вещей и товаров для дома. В эти дни ваше финансовое положение может улучшиться. Не исключено, что материальную поддержку Вам окажет кто-то из родственников.

Дева. Выражение, что для достижения цели хороши любые средства, не для Вас – на этой зимней неделе следует тщательно обдумывать каждый шаг, и чаще прислушиваться к мнению окружающих.

Весы. Вас ожидают хлопоты, связанные с домом или с коллективным имуществом. Но не исключено, что с имуществом производственного коллектива, или компании, подобравшейся по интересам. Во всем мире не найдется лучшего распорядителя, чем Вы, но старайтесь держать остальных в курсе своих действий.

Скорпион. Неожиданное повышение по службе застанет Скорпионов врасплох. Новые обязанности окажутся непростыми, а потому придется потратить немало времени, прежде чем Вы разберетесь, что к чему. Напряженную пятидневку завершите на даче.

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Стрелец. В это время у вас наиболее уязвима спина, позвоночник, тонкий кишечник. Не следует перегружать сердечно-сосудистую систему. Волнения плохо сказываются на самочувствии. Необходимо также правильно питаться.

Козерог. Благоприятный для здоровья период, вероятно повышение жизненной энергии и физической активности за исключением случаев, когда имеются хронические болезни, они могут обостриться, но ненадолго.

Водолей. На этой неделе решительный человек, скорее всего, поможет Вам осуществить какое-то ваше желание или одобрит некий ваш замысел и даст разрешение на реализацию того, что другие индивиды сочли слишком смелым и постарались запретить.

Рыбы. На этой неделе Рыб ждут какие-то позитивные известия, которые позволят вам уверенно планировать свое будущее или приобрести нечто такое, в чем Вы давно себе отказывали.

Астролог: Вальдемар Небоходцев