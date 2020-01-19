Amur Jazz Band на «зимнем» концерте презентовал новые инструменты (видео)

«Большой зимний концерт» прошел 18 января в Общественно-культурном центре. Эстрадно-джазовый оркестр Amur Jazz Band исполнил новинки симфонического репертуара. Благодаря новым инструментам зрители услышали звучание оркестра в новом качестве.

К симфоническому звучанию оркестр начал идти год назад, это нужно, в том числе и для выхода на новый уровень работы. В конце 2019 года в Городской дом культуры Благовещенска пришли 7 новых профессиональных музыкальных инструментов для эстрадно-джазового оркестра Amur Jazz Band. Теперь у коллектива есть 3 литавры – инструменты уровня симфонического оркестра, также пришли два новых клавишных инструмента, туба, скрипичный контрабас, гитарный усилитель и транспортировочные чехлы.

Такие инструменты закупили впервые за всю историю существования оркестров Благовещенска. Инструменты приобретены в Москве на сумму более 1,4 миллиона рублей. Решение о закупке приняли городская администрация и депутатский корпус в рамках оснащения трансграничного сводного оркестра Благовещенска и Хэйхэ к 75-летию Победы. В 2020 году запланировано много выступлений.

Туба – большой духовой инструмент – в оркестре была. На ней много лет играл музыкант Константин Тимофеев. Оркестровая туба была из 1950-х годов, причем, она была уличная.

«Чтобы на той, старой, играть, надо было много воздуха выдувать. Это и на здоровье влияло. С новой, конечно, лучше. Поначалу непривычно было, но привык. Теперь уделяешь внимание качеству, тембру звука. Сразу слышишь разницу: по густоте тембра, громкости, нюансам. Я бы в жизни себе такой инструмент не купил, мне за честь на нем поиграть», — рассказал Константин Тимофеев.

Режиссером и сценаристом «Большого зимнего концерта» стала благовещенская телеведущая Евгения Манакова. Вечер начался с эффектного лазерного шоу, премьера которого состоялась 31 декабря на площади Ленина. Это был экскурс в историю празднования Нового года в России, где были отражены знаковые для нашей страны даты — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 320-летие Указа Петра I о праздновании Нового года 1 января.

Концерт открылся музыкой известного советского композитора Евгения Крылатова, написавшего немало песен к известным кинофильмам. Зрители окунулись в зимнее волшебство с первых минут.

«Наша программа состоит из трех блоков. Это будет чудесно. В первом мы сыграем “зимний” репертуар – “Метель” Свиридова, вальс из “Маскарада” Хачатуряна. Будет эстрада и песни о войне, это дань памяти 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Исполним сочинения амурского композитора Николая Лошманова, на мажорной ноте закончим», — рассказал художественный руководитель и дирижер Анатолий Хопатько.

Николай Лошманов написал музыку более чем для 300 песен, в этом году ему исполнилось бы 80 лет, и это тоже важная дата для амурской культуры.

Прозвучала также известная песня «А снег идет» спели Алексей и Олеся Анганзоровы, «Я люблю тебя, жизнь» исполнил Дмитрий Хмара, «Колыбельная медведицы» из известного мультфильма в исполнении Эльвиры Габараевой,

«Все как говорят: чем дальше, тем легче. У меня почему-то наоборот. Наверное, больше ответственности появляется. Сразу пересыхает всё. Потом успокаиваешься. Когда материал проработан, уже о вокале не думаешь, больше об эмоциях, подаче», — рассказала солистка оркестра Эльвира Габараева.

Большим подарком для ценителей стала известная «Великолепная семерка» — The Magnificent Seven Элмера Бернстайна из одноименного культового вестерна. В ней-то вовсю и разгулялись литавры.

В концерте также принял участие образцовый хор «Детство» Центральной детской школы искусств, они исполнили «Дадим шар земной детям», которым солистка Эльвира Березкина покорила жюри международного конкурса «Детство на Амуре», и песню на стихи поэта Леонида Завальнюка «Желаю тебе, земля моя». Некоторые номера украшали номера от танцевально-спортивного клуба «Эриданс».

Эстрадно-симфонический вечер получился познавательным, лёгким и веселым. Евгения Манакова с соведущим Андреем Добрым рассказывали исторические факты о композиторах и произведениях и даже спросили у зрителей, кто не выбросил новогодние елки. Оказалось, что почти половина зала. «Ждем китайского Нового года!» — крикнул кто-то. Таковы благовещенские обычаи.

Кстати, на концерте присутствовал генконсул КНР в Хабаровске Цуй Гоцзе, для него исполнили «Хорошие вести из Пекина». А новости, и правда, хорошие. В 2020 году музыкантов Amur Jazz Band снова ждет насыщенная жизнь: у международного российско-китайского оркестра много планов, которые приурочены к 75-летию окончания Второй мировой войны.

Подробнее о концерте, фото и видео - в блоге Культпросвет Натальи Наделяевой.