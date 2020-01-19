Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:11 0

В благовещенском парке Дружбы зажгли фонари в китайском стиле

В благовещенском парке Дружбы зажгли фонари в китайском стиле

В парке Дружбы в Благовещенске установили и зажгли фонари в китайском стиле, символизирующие счастье и процветание. Их областному центру подарил город Хэйхэ.

Инициатором проекта, в рамках которого соседний китайский город сделал такой подарок, выступил Институт Конфуция БГПУ и его директор, начальник управления по научной работе и международному сотрудничеству БГПУ Николай Кухаренко.

«Я увидел их в городе Чанша провинции Хуанань на юге Китая. Они мне очень понравились. Родилась идея украсить Благовещенск такими же фонариками, тем самым подчеркнув его особый приграничный статус и близость к Китаю.

Я обратился в отдел пропаганды и агитации Хэйхэ с просьбой подарить Благовещенску такие светодиодные светильники. Китайские друзья с радостью приняли предложение. Я скинул им фото. Они заказали изготовление фонарей на заводе. Сначала хотел разместить фонарики на улице Ленина напротив БГПУ, но по существующим нормам центральную улицу можно украшать только на период проведения крупномасштабных двусторонних мероприятий. Тогда решили украсить фонариками парк Дружбы.

Я позвонил в ОКЦ и тут же нашёл тёплый отклик и взаимопонимание. Когда сборные детали в 4 мешках и 7 коробках доставили в Благовещенск, встал вопрос с вышкой. Свои электрики в ОКЦ были, а вышки не было. Тогда на помощь пришёл Максим Ноженкин. Уже на следующий день ГСТК предоставило вышку, и начался монтаж светильников. Результат вы видите на фото. Наш любимый город стал краше. Жители и гости города обязательно оценят эту красоту», – написал в своем инстаграм-аккунте Кухаренко.

Фото: @nkukharenko

Просмотров всего: 63

#культура

распечатать


Культура

Amur Jazz Band на «зимнем» концерте презентовал новые инструменты (видео)
Культура

Вслед за Благовещенском «церковный» квартирник провели в Зее
Культура 1

Черт с медведем гадали и колядовали в центре Благовещенска (видео)
Власть 3

СМИ назвали Михаила Мишустина автором музыки двух песен Григория Лепса (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь