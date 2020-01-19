В благовещенском парке Дружбы зажгли фонари в китайском стиле

В парке Дружбы в Благовещенске установили и зажгли фонари в китайском стиле, символизирующие счастье и процветание. Их областному центру подарил город Хэйхэ.

Инициатором проекта, в рамках которого соседний китайский город сделал такой подарок, выступил Институт Конфуция БГПУ и его директор, начальник управления по научной работе и международному сотрудничеству БГПУ Николай Кухаренко.

«Я увидел их в городе Чанша провинции Хуанань на юге Китая. Они мне очень понравились. Родилась идея украсить Благовещенск такими же фонариками, тем самым подчеркнув его особый приграничный статус и близость к Китаю.

Я обратился в отдел пропаганды и агитации Хэйхэ с просьбой подарить Благовещенску такие светодиодные светильники. Китайские друзья с радостью приняли предложение. Я скинул им фото. Они заказали изготовление фонарей на заводе. Сначала хотел разместить фонарики на улице Ленина напротив БГПУ, но по существующим нормам центральную улицу можно украшать только на период проведения крупномасштабных двусторонних мероприятий. Тогда решили украсить фонариками парк Дружбы.

Я позвонил в ОКЦ и тут же нашёл тёплый отклик и взаимопонимание. Когда сборные детали в 4 мешках и 7 коробках доставили в Благовещенск, встал вопрос с вышкой. Свои электрики в ОКЦ были, а вышки не было. Тогда на помощь пришёл Максим Ноженкин. Уже на следующий день ГСТК предоставило вышку, и начался монтаж светильников. Результат вы видите на фото. Наш любимый город стал краше. Жители и гости города обязательно оценят эту красоту», – написал в своем инстаграм-аккунте Кухаренко.

Фото: @nkukharenko