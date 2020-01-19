Из хулиганов в «Пижоны»: воспитанники амурского детдома прошли перезагрузку

В Новорайчихинском детском доме организовали необычный проект «Мужская перезагрузка». Из мальчишек-хулиганов за несколько месяцев сделали джентльменов. Их учили тому, что должен знать и уметь настоящий мужчина. Три финалиста отправились в Благовещенск за главным призом.

В Благовещенске ребят встретили те, кто не понаслышке знает, что такое быть настоящим мужчиной, – байкеры. Члены мотоклуба «Пижоны» устроили для ребят настоящую мужскую программу. Сразу по приезде мальчишек повезли в барбершоп, где каждого ждала брутальная стильная стрижка. Там же им предложили потестировать приставку PlayStation с очками виртуальной реальности. В такую игру воспитанники детдома играли впервые.

Затем ребята пообедали и отправились на тренировку по кикбоксингу, которую провел тренер Александр Клепиков. Он не только показал боевые приемы, но и провел воспитательную беседу о пользе спорта и здорового образа жизни.

Следующий пункт остановки – резиденция мотоклуба «Пижоны». Члены клуба гостеприимно приняли ребят в своем Club House и провели экскурсию. Мальчишкам показали мототехнику и ответили на все интересующие их вопросы. А президент мотоклуба рассказал, почему «Пижоны» называют себя семьей.

«Мы побеседовали с ребятами и рассказали, что такое байкерская субкультура, чем байкеры отличаются от простых уличных гонщиков и почему для каждого из нас важно быть частью этой большой семьи. Увлечение мотоциклами объединило нас, и в итоге клуб стал гораздо большим, чем просто сообществом по интересам. И, конечно, мы сделали акцент на том, что в жизни важно ставить цели и добиваться их, важно все время стремиться к большему и заниматься саморазвитием», – рассказал президент мотоклуба «Пижоны» Иван Ещенко.

На этом программа для мальчишек закончилась, в детдом они уехали полные новых впечатлений. «Такие акции для детей-сирот необходимы. Это в первую очередь общение и новые знакомства. Ребята все-таки все иногородние, и. когда они приедут в Благовещенск учиться, у них уже здесь будут знакомства – с тренером, который с радостью их примет, с членами мотоклуба, которые тоже никогда не откажут в помощи. И еще один плюс – они видят успешных людей и стремятся быть такими же, стараются тоже чего-то достичь», – сказал организатор акции, владелец барбершопа, вице-президент мотоклуба «Пижоны» Максим Намоконов.

Вернувшись в детский дом, ребята с удовольствием рассказывали о поездке воспитателям. «День прошел отлично, впечатлений масса, я даже не знаю, что выделить отдельно. Мне понравилось, что мы ездили по городу на классной спортивной машине, что нас подстригли, покормили вкусно, мы занимались спортом, тренер был отличный у нас. Я бы еще хотел туда поехать и еще потренироваться. Тренер рассказал о себе, какой он был и кем он стал. Хотелось бы больше общаться с такими людьми. А еще мы стали членами байкерского клуба. И я привез футболку с эмблемой клуба. Время, конечно, быстро пролетело, хочется повторить все еще раз», – поделился воспитанник детского дома «Маяк» Влад.

Это не первое мероприятие, которое мотоклуб совместно с барбершопом организовал для детей из этого детского дома. С учреждением байкеры и барберы взаимодействуют давно. Например, прошлой весной они ездили в Новорайчихинск открывать мотосезон, а также ребят поздравляли с наступлением 2020 года.