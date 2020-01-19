Ипотека под 2 %, виадук в Свободном, послание президента: амурский губернатор подвел итоги недели

По мнению Василия Орлова, оно определило стратегию развития страны. Перед регионами стоит много важных социальных задач.

«На этой неделе в новом формате провели Совет глав муниципалитетов. Совет глав – это совещательный орган, который вырабатывает решения для всей области на перспективу. На первом заседании обсудили подготовку к пожароопасному сезону, который в этом году может быть сложнее из-за дождей 2019 года (много травы, переувлажненная почва осенью не дала пройти технике для скашивания, поэтому сейчас много сухой растительности). Говорили о дальневосточной ипотеке – минсельхоз прорабатывает возможность по субсидированию части первоначального взноса – половину первоначального взноса (10 % из 20 %) мы готовы взять на бюджет, готовы обсуждать обслуживание процентов по кредиту. И внимание особое – сельским территориям, потому что там по этой программе возможно покупать жилье на вторичном рынке. Очень дельный разговор получился. В таком варианте будем встречаться два раза в год», – написал Орлов.

В своих итогах амурский губернатор отметил, что будет выделено федеральное финансирование на реконструкцию путепровода в Свободном. Подписано соглашение с Росавтодором на выделение денег по федеральной программе «Развитие транспортной системы».

«На этой неделе наши и китайские дорожники испытали новый мост через Амур под нагрузками. Кратко – все в порядке. Мост может быть принят в эксплуатацию под проектными нагрузками без каких-либо ограничений. В настоящее время ведется строительство автомобильного пункта пропуска, ввод в эксплуатацию которого должен быть синхронизирован с вводом моста», – добавил губернатор.

Он отметил, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в амурские больницы поступает новое оборудование. Так, в АОКБ появился аппарат УЗИ премиум-класса. Еще одной темой, которую затронул глава области, стал конкурс «Лидеры России». На этой неделе во Владивостоке прошел дальневосточный полуфинал конкурса. В итоге от Приамурья в финал прошли 6 человек.

«Я верю, что для всех, кто принял участие в "Лидерах" это был бесценный опыт. А для тех, кто прошел в финал – отличная возможность учебы и классного профессионального общения и личностного роста», – подытожил Орлов.