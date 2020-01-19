В Белогорске загорелась парикмахерская

Фото: «К месту вызова были направлены сотрудники пожарно-спасательной части № 4 в составе десяти человек и трех единиц техники. Три минуты потребовалось пожарным для ликвидации открытого горения. В результате огнем повреждена стена изнутри на площади около 1 кв

Днем 9 января в Белогорске возник пожар в парикмахерской. Предварительно, причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

«К месту вызова были направлены сотрудники пожарно-спасательной части № 4 в составе десяти человек и трех единиц техники. Три минуты потребовалось пожарным для ликвидации открытого горения. В результате огнем повреждена стена изнутри на площади около 1 квадратного метра. Помещение парикмахерской пожарные спасли. Пострадавших нет», – сообщает амурское управление МЧС.

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Любовь Чуприна