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19января
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Благовещенские гимнасты победили на всероссийском турнире городов ДФО и Сибири

Благовещенские гимнасты победили на всероссийском турнире городов ДФО и Сибири
Фото: Администрация Благовещенска

Гимнасты, представляющие Благовещенск на XXI Всероссийском турнире городов Дальнего Востока и Сибири по спортивной гимнастике на призы мэра областной столицы, завоевали золото. По результатам спортивных состязаний серебряными призёрами стали юноши из Читы, бронза у Хабаровска.

Среди девушек на втором месте оказались гимнастки из Монголии, на третьем — спортсменки из Хабаровска. Всего в соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов. На протяжении трех дней судьи определяли лучших среди гимнастов из Южно-Сахалинска, Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, Читы, Монголии и городов Амурской области, сообщает администрация Благовещенска.

Призы победителям вручила мэр Благовещенска Валентина Калита. Она пригласила всех спортсменов принять участие в очередном Всероссийском турнире городов Дальнего Востока и Сибири уже в следующем, 2021 году.

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