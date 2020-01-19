Благовещенские гимнасты победили на всероссийском турнире городов ДФО и Сибири

Фото: Администрация Благовещенска

Среди девушек на втором месте оказались гимнастки из Монголии, на третьем — спортсменки из Хабаровска. Всего в соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов. На протяжении трех дней судьи определяли лучших среди гимнастов из Южно-Сахалинска, Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, Читы, Монголии и городов Амурской области, сообщает администрация Благовещенска.

Призы победителям вручила мэр Благовещенска Валентина Калита. Она пригласила всех спортсменов принять участие в очередном Всероссийском турнире городов Дальнего Востока и Сибири уже в следующем, 2021 году.