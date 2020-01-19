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19января
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сегодня, 16:58 6

Экс-губернатор Приамурья Леонид Коротков отмечает юбилей

Экс-губернатор Приамурья Леонид Коротков отмечает юбилей
Фото: Амур.инфо

Бывшему губернатору Амурской области Леониду Короткову 19 января исполняется 55 лет. Леонид Викторович занимал пост губернатора Приамурья с 2001 по 2007 годы. В мае 2007 года он был снят с должности указом президента РФ Владимира Путина в связи с утратой доверия.

Поводом стало уголовное дело о махинациях с тарифами на электроэнергию. В 2010 году Благовещенский городской суд оправдал экс-губернатора.

«Леониду Короткову – 55! Крутая дата сегодня у бывшего губернатора Амурской области. Человек удивительной судьбы. Отстраненный президентом в связи с утратой доверия, Леонид Коротков уже во время суда гуттаперчиво отскочил сразу по 4 масштабным эпизодам уголовного дела. По тем временам – уникум федерального масштаба. За всю жизнь ни дня не проработал ни в бизнесе, ни в госкорпорациях, короче нигде, где можно было бы нарубить лавэ. Тем не менее ныне – достопочтимый (так в тексте – прим. Амур.инфо) европеец, купивший себе и членам своей семьи гражданство и недвижимость на Мальте. Там сегодня счастливо и проживает», – написал о юбиляре телеграм-канал «Амуркрот».

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#областная власть

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    живёт на Мальте-обворовал область

  • Татьяна Белогорск

    Татьяна Белогорск
    1 час назад

    Мы в 90-х по 9 месяцев без зарплаты сидели. Вот и источник. За Кипр взялись, даст бог и Мальту не забудут.

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Ну источников то много было у него-и один из них это уголь-об этом даже бывший начальник налоговой написал в генеральную прокуратуру жалобу-но там все замяли в свое время

    можно поднять дело Коротков против Пентяшина в суде в архиве и там есть копия это жалобы со всеми схемами и все такое

  • full

    full
    58 минут назад

    Аликанте

    живёт на Мальте-обворовал область



    Чтобы жить на Мальте, ему хватило бы компенсации за незаконное отстранение от должности.

  • V.M.

    V.M.
    51 минута назад

    С юбилеем, Леонид Коротков.

    Вдруг зайдете. А вас помнит область, помнит город...

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    14 минут назад

    V.M.С юбилеем, Леонид Коротков.

    Вдруг зайдете. А вас помнит область, помнит город...


    Думаете,этот "патриот" вздыхает о России на Мальте?:)))Да ему,мягко говоря, пиииипииии:)))

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