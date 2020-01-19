Экс-губернатор Приамурья Леонид Коротков отмечает юбилей
Бывшему губернатору Амурской области Леониду Короткову 19 января исполняется 55 лет. Леонид Викторович занимал пост губернатора Приамурья с 2001 по 2007 годы. В мае 2007 года он был снят с должности указом президента РФ Владимира Путина в связи с утратой доверия.
Поводом стало уголовное дело о махинациях с тарифами на электроэнергию. В 2010 году Благовещенский городской суд оправдал экс-губернатора.
«Леониду Короткову – 55! Крутая дата сегодня у бывшего губернатора Амурской области. Человек удивительной судьбы. Отстраненный президентом в связи с утратой доверия, Леонид Коротков уже во время суда гуттаперчиво отскочил сразу по 4 масштабным эпизодам уголовного дела. По тем временам – уникум федерального масштаба. За всю жизнь ни дня не проработал ни в бизнесе, ни в госкорпорациях, короче нигде, где можно было бы нарубить лавэ. Тем не менее ныне – достопочтимый (так в тексте – прим. Амур.инфо) европеец, купивший себе и членам своей семьи гражданство и недвижимость на Мальте. Там сегодня счастливо и проживает», – написал о юбиляре телеграм-канал «Амуркрот».
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