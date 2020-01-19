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19января
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сегодня, 18:03 0

В Китае выявлено еще 17 случаев заболевания новым типом пневмонии

В Китае выявлено еще 17 случаев заболевания новым типом пневмонии
Фото: pixabay.com

Китайские власти зарегистрировали на территории страны еще 17 случаев пневмонии нового типа. Об этом сообщил комитет по вопросам гигиены и здравоохранения города Ухань, где выявлена вспышка заболевания.

По его данным, всем поступившим инфицированным оказана медицинская помощь. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Согласно официальному заявлению, к настоящему моменту всего выявлено 62 случая заражения данным коронавирусом, 19 заболевших уже выписаны из больницы.

В комитете также предупредили, что число случаев заражения в ближайшем будущем может возрасти, пишет ТАСС.

«В ходе проведения соответствующей работы и осуществления контроля за распространением вируса число выявляемых случаев заболевания может продолжить возрастать», – говорится в распространенном заявлении ведомства.

В нем также отмечается, что компетентные органы Китая интенсивно работают над проблемой и уже предприняты меры по усовершенствованию технологий, которые позволят более эффективно выявлять новые случаи заболевания. Одновременно в лабораторных условиях ведется изучение образцов вируса.

Как писало Амур.инфо, от нового типа коронавируса умерли уже два человека. Также сообщалось о выявленных заболевших гражданах Китая в Таиланде и Японии.

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#здоровье #Китай #происшествия

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