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19января
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В Благовещенском районе сгорели садовые домики

В Благовещенском районе сгорели садовые домики
Фото: Архив пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области

В Благовещенском районе возле Чигиринского водохранилища сгорели 2 садовых домика. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Сообщение о возгорании пожарным поступило 18 января в 17:25. «Открытым пламенем горели 3 садовых домика. К месту вызова были направлены огнеборцы опорного пункта села Чигири и 12-й пожарно-спасательной части, всего 10 человек и 3 единицы техники. В течение 15 минут пожарные ликвидировали открытое горение. В результате пожара уничтожено два садовых домика, один поврежден по всей площади», – сообщает амурское управление МЧС.

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#пожары

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