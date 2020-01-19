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19января
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сегодня, 16:53 0

В Благовещенске пропал мужчина

В Благовещенске пропал мужчина

В Благовещенске разыскивают 49-летнего Василия Чевнового. Мужчина пропал около 21:00 18 января в районе мебельной фабрики.

Информация о розыске появилась в инстаграм-аккаунте поисково-спасательного отряда «Амур». Мужчина был одет в серую шапку, коричневые куртку и джинсы, черные ботинки.

Приметы: на вид 45-50 лет, худощавое телосложение.

Информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам волонтеров: 8 914-581-01-57, 8 909-819-34-75 или в полицию: 02 (102).

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#происшествия

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