В Благовещенске пропал мужчина

В Благовещенске разыскивают 49-летнего Василия Чевнового. Мужчина пропал около 21:00 18 января в районе мебельной фабрики.

Информация о розыске появилась в инстаграм-аккаунте поисково-спасательного отряда «Амур». Мужчина был одет в серую шапку, коричневые куртку и джинсы, черные ботинки.

Приметы: на вид 45-50 лет, худощавое телосложение.

Информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам волонтеров: 8 914-581-01-57, 8 909-819-34-75 или в полицию: 02 (102).