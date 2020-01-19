Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:20 0

Амурчан просят сообщать о контактных зоопарках на горячую линию

Амурчан просят сообщать о контактных зоопарках на горячую линию
Фото: pixabay.com

В Амурской области работает горячая линия по вопросам, касающимся обращения с животными. Ее открыло амурское управление Россельхознадзора, чтобы выявлять нарушения при использовании животных в культурно-зрелищных целях, а также лицензирования деятельности.

С 1 января 2020 года изменился закон «Об ответственном обращении с животными». Вступила в силу статья 15 «Требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию». Ее положения запрещают деятельность контактных зоопарков, в случае, если владельцы не приведут их в соответствие с новыми нормами.

Номера телефонов горячей линии: 8 (4162) 226-971 и 8 (4162) 226-959. Приём звонков осуществляется с понедельника по четверг (с 8:45 до 18:00), по пятницам (с 8:45 до 16:45), в выходные дни и нерабочие часы «горячий» номер работает в режиме записывающего разговор автоответчика.

На сегодняшний день в Приамурье работают четыре поднадзорных управлению Россельхознадзора по Амурской области объекта, деятельность которых подпадает под измененное законодательство.

Просмотров всего: 220

#животные #закон

распечатать


Общество 3

В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону
Происшествия 39

Главный прокурор Приамурья о скандале в школе № 26: «Проблема не решена»
Общество 1

В Амурской области наказали золотодобытчиков, загрязнивших реку
Происшествия

Амурчанина, больного туберкулезом, принудительно отправили в больницу
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь