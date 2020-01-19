Амурчан просят сообщать о контактных зоопарках на горячую линию

В Амурской области работает горячая линия по вопросам, касающимся обращения с животными. Ее открыло амурское управление Россельхознадзора, чтобы выявлять нарушения при использовании животных в культурно-зрелищных целях, а также лицензирования деятельности.

С 1 января 2020 года изменился закон «Об ответственном обращении с животными». Вступила в силу статья 15 «Требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию». Ее положения запрещают деятельность контактных зоопарков, в случае, если владельцы не приведут их в соответствие с новыми нормами.

Номера телефонов горячей линии: 8 (4162) 226-971 и 8 (4162) 226-959. Приём звонков осуществляется с понедельника по четверг (с 8:45 до 18:00), по пятницам (с 8:45 до 16:45), в выходные дни и нерабочие часы «горячий» номер работает в режиме записывающего разговор автоответчика.

На сегодняшний день в Приамурье работают четыре поднадзорных управлению Россельхознадзора по Амурской области объекта, деятельность которых подпадает под измененное законодательство.