На реконструкцию рухнувшего путепровода в Свободном выделено финансирование

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Правительством области подписано соглашение с агентством Росавтодор на предоставление средств в рамках программы «Развитие транспортной системы» на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт уникальных искусственных сооружений. За счет этих средств планируется реконструировать путепровод в Свободном.

Автомобильный путепровод соединял залинейную часть города Свободного с центральной на пересечении автомобильной дороги улиц Михайло-Чесноковская с железнодорожным полотном на 7 806 километре, сообщает пресс-служба амурского минтранса. Он обрушился в октябре 2018 года.

«После обрушения путепровода сразу было принято решение, что аварийное строение восстанавливаться не будет, путепровод был демонтирован, транспортное сообщение осуществлялось по альтернативному маршруту. В предстоящий дорожный сезон мы готовы начать реконструкцию, Минтранс России и Росавтодор оказали нам финансовую поддержку из федерального бюджета. В мае уже планируется заключить контракт на выполнение строительно-монтажных работ путепровода и приступить к работам», – рассказал министр транспорта и строительства области Александр Зеленин.

Министр отметил, что на объекте планируется выполнить работы по реконструкции путепровода за два дорожного сезона. Срок окончания работ – конец 2021 года.