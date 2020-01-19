Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10 %, вторичное — на 6 %. Таковы результаты прогноза, который сделали аналитики ЦИАН.

В некоторых новостройках, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15 %, считают девелоперы. Стоимость жилья будет увеличиваться из-за перехода на эскроу-счета, снижения объемов предложения и ипотечных ставок.

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30 %, до 68 тысяч рублей за 1 квадратный метр, а вторичное — на 5 %, до 45 тысяч рублей за 1 квадратный метр. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20 %, отметили эксперты.

В связи с этим аналитики рекомендовали не откладывать покупку недвижимости. Так, можно дождаться более выгодных условий по ипотеке, но стоит учитывать, что подорожание жилья нивелирует снижение ставок. В более долгосрочной перспективе эксперты ожидают нехватку новостроек, что будет способствовать дальнейшему росту цен, пишут «Известия».

В Благовещенске стоимость квадрата уже доходит до 100 тысяч рублей, сообщало ранее Амур.инфо. Повышение цен специалисты связывают в том числе со стартом дальневосточной ипотеки под 2 % и, как следствие, высоким спросом на квартиры. При том, что предложение в Благовещенске сильно ограничено, жилье почти не строится из-за вынужденного перехода застройщиков на эскроу-счета.