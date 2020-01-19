Благовещенцев зовут сдать нормы по самозащите и скандинавской ходьбе

Благовещенцев приглашают сдать нормы ВФСК «Готов к труду и обороне». 24 и 26 января все желающие в соответствии с возрастными ступенями смогут испробовать свои силы в скандинавской ходьбе, самозащите и беге на лыжах.

Выполнить нормативы можно будет по следующим видам спорта. 24 января – «Бег на лыжах» и «Передвижение на лыжах». Возраст участников: от 6 до 70 лет и старше. Место проведения – МУ СОК «Юность», улцица Краснофлотская, 6. Время – 13:00.

26 января – «Самозащита без оружия». Возраст участников: от 13 до 29 лет. Место проведения – Центр рукопашного боя «Динамо», улица Ленина, 148/3. Время – 10:00.

26 января – выполнение норматива ВФСК ГТО «Скандинавская ходьба». Возраст участников: от 50 до 70 и старше. Место проведения – МУ СОК «Юность», улица Краснофлотская, 6. Время – 14:00.

Заявки на участие принимаются за 3 дня до сдачи нормативов по адресу: город Благовещенск, улица Краснофлотская, 6, методический кабинет (1 этаж), сообщает администрация Благовещенска.

Участники должны обязательно при себе иметь регистрационный номер (присваивается при регистрации на официальном сайте ВФСК «ГТО»), копию паспорта или свидетельства о рождении, медицинскую справку (допуск врача), договор страхования от несчастных случаев.