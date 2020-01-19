Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19января
Предыдущая новость
сегодня, 13:30 0

Переменная облачность, без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 20 января

Переменная облачность, без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 20 января
Фото: hvost.news/

20 января на территории Амурской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и в утренние часы местами будет морозный туман. Ветер ночью слабый переменных направлений, днем – западный, северо-западный, его скорость 2-7 метров в секунду.

Температура ночью по северу региона составит минус 29...34, местами будет минус 35...40, по югу термометры покажут минус 25...30 , местами будет минус 30...35. Днем по северу температура составит минус 18...23, местами будет минус 25...30, по югу – минус 14...19. В Благовещенске в этот день переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду. Температура ночью составит минус 26...28, днём будет минус 15...17, сообщает аккаунт @amurpogoda.

Просмотров всего: 9

#погода

распечатать


Общество

Без осадков и не очень холодно: прогноз погоды в Амурской области на 19 января
Общество

Местами снег: прогноз погоды в Амурской области на 18 января
Общество 9

В Амурской области крещенских морозов не будет
Общество

Минувший год стал вторым самым теплым в мире в истории наблюдений
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь