Переменная облачность, без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 20 января

20 января на территории Амурской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и в утренние часы местами будет морозный туман. Ветер ночью слабый переменных направлений, днем – западный, северо-западный, его скорость 2-7 метров в секунду.

Температура ночью по северу региона составит минус 29...34, местами будет минус 35...40, по югу термометры покажут минус 25...30 , местами будет минус 30...35. Днем по северу температура составит минус 18...23, местами будет минус 25...30, по югу – минус 14...19. В Благовещенске в этот день переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду. Температура ночью составит минус 26...28, днём будет минус 15...17, сообщает аккаунт @amurpogoda.