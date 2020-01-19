Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

«В периоды времени, когда защищаемый район попадает в зону обзора бортовой аппаратуры космического аппарата наблюдения, необходимо обеспечить блокирование приемной бортовой аппаратуры тех космических аппаратов-ретрансляторов, которые находятся в зоне прямой радиовидимости этого космического аппарата наблюдения», — пишут авторы статьи.

Речь идет о создании множества наземных радиоэлектронных станций, которые подавляли ли бы сигналы при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, сбрасывающие эти данные обратно на Землю, пишет РИА Новости.

Такой способ, уточняют авторы, может применяться только тогда, когда сами спутники-шпионы находятся вне зоны видимости наземных станций своих стран и не могут сбрасывать снимки напрямую. Чтобы гарантированно блокировать каналы связи, предлагается использовать несколько станций сразу.

Авторы проекта предлагают составить базу зарубежных разведывательных спутниковых систем и наземных станций глушения, определить порядок их работы и помехи, которыми будут глушить передачу данных. По мнению специалистов, блокирование каналов передачи данных не позволит спутникам-шпионам выявлять «активность контролируемой стороны на ранних этапах подготовки и в процессе проведения ею различных мероприятий».