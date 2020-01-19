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19января
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сегодня, 13:09 1

Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Фото: РИА Новости

Специалисты Роскосмоса нашли способ скрыть конфиденциальную деятельность на территории России от оперативного наблюдения иностранных спутников-шпионов. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте компании «Российские космические системы».

«В периоды времени, когда защищаемый район попадает в зону обзора бортовой аппаратуры космического аппарата наблюдения, необходимо обеспечить блокирование приемной бортовой аппаратуры тех космических аппаратов-ретрансляторов, которые находятся в зоне прямой радиовидимости этого космического аппарата наблюдения», — пишут авторы статьи.

Речь идет о создании множества наземных радиоэлектронных станций, которые подавляли ли бы сигналы при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, сбрасывающие эти данные обратно на Землю, пишет РИА Новости.

Такой способ, уточняют авторы, может применяться только тогда, когда сами спутники-шпионы находятся вне зоны видимости наземных станций своих стран и не могут сбрасывать снимки напрямую. Чтобы гарантированно блокировать каналы связи, предлагается использовать несколько станций сразу.

Авторы проекта предлагают составить базу зарубежных разведывательных спутниковых систем и наземных станций глушения, определить порядок их работы и помехи, которыми будут глушить передачу данных. По мнению специалистов, блокирование каналов передачи данных не позволит спутникам-шпионам выявлять «активность контролируемой стороны на ранних этапах подготовки и в процессе проведения ею различных мероприятий».

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#космос

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  • Фермер

    Фермер
    28 минут назад

    Бред!

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