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19января
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сегодня, 12:37 0

Михаил Мишустин назначил преемника на пост главы ФНС

Михаил Мишустин назначил преемника на пост главы ФНС
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой Федеральной налоговой службы Даниила Егорова. Ранее он занимал пост замруководителя ведомства. В налоговой службе Егоров работает с начала 2000-х.

Распоряжение опубликовано на сайте правительства, сообщает РБК. Это первое кадровое назначение Мишустина на посту премьер-министра.

Как отмечают «Известия», которые анонсировали назначение Егорова, он единственный из ФНС присутствовал на заседании Госдумы, где нижняя палата утвердила Мишустина на должность главы правительства.

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#налоги #российская власть

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