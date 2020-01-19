Михаил Мишустин назначил преемника на пост главы ФНС

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой Федеральной налоговой службы Даниила Егорова. Ранее он занимал пост замруководителя ведомства. В налоговой службе Егоров работает с начала 2000-х.

Распоряжение опубликовано на сайте правительства, сообщает РБК. Это первое кадровое назначение Мишустина на посту премьер-министра.

Как отмечают «Известия», которые анонсировали назначение Егорова, он единственный из ФНС присутствовал на заседании Госдумы, где нижняя палата утвердила Мишустина на должность главы правительства.