Новую трассу на Русском острове обкатал губернатор Приморья Олег Кожемяко

Массовые старты «Все на лыжню!» прошли в субботу, 18 января, на Русском острове во Владивостоке. Мероприятие объединило около 400 человек. Здесь можно было бесплатно взять лыжи и ботинки и преодолеть дистанцию от 500 метров до 3 километров. Трасса и прокат работают до конца зимы.

«На наши соревнования приехали участники из Спасска-Дальнего, Благовещенска, Находки, Уссурийска, Артема, – сообщил один из организаторов соревнований Дмитрий Якухный. – Соревнования получились массовыми. Для любителей даже закончились регистрационные номера, а люди продолжают приезжать. Лыжные гонки очень доступный вид спорта. Раньше основной проблемой было отсутствие лыжной трассы. Сейчас усилиями спортивных федераций и организаций открыта трасса и во Владивостоке».

Прокат лыж и лыжных ботинок для участников был бесплатным. Людей приехало очень много, и на выдаче инвентаря образовалась очередь. Всего организаторы приобрели 220 комплектов лыж и ботинок, но из-за повышенного спроса на некоторые размеры многие не могли получить подходящие ботинки.

Лыжную трассу длиной три километра проложили в лесу около школы № 5. Первыми на старт вышли дети. Самые маленькие участники до 10 лет преодолели 500 метров, многие бежали вместе с родителями, которые всячески их поддерживали. Юноши и девушки до 16 лет пробежали один километр. Участники старшего возраста вышли на трехкилометровую дистанцию.

После детских забегов состоялась церемония открытия, которую посетили губернатор Приморья Олег Кожемяко, глава Владивостока Олег Гуменюк и его заместитель Азат Ислаев, председатель правительства Приморья Вера Щербина и другие. Все они после традиционных речей отправились на лыжню.

Лучше всех на трассе себя чувствовал Олег Кожемяко, он преодолел трехкилометровый круг дважды. Для Олега Гуменюка этот забег стал настоящим испытанием: он стартовал в числе первых, а к финишу пришел одним из последних. В целом участникам лыжных гонок это начинание пришлось по душе.

«Лыжные гонки во Владивостоке нужно развивать, в том числе через подобные соревнования. И проблемы со снегом во Владивостоке больше надуманные. Я приехал со сборов, был в Норвегии, Швейцарии и Италии, во всех этих странах сейчас мало снега, но тем не менее есть пушки, которые позволяют делать снег», – рассказал член сборной России по лыжным гонкам среди любителей Евгений Карпов.

Организаторы отметили, что трасса и бесплатный прокат инвентаря будут работать до конца зимы, каждый день с 12:00 до 17:00, пишет VL.RU.