Маленькому жителю Свободного нужны деньги на обследование и лечение в Хабаровске

В Свободном идет сбор средств для больного ребёнка Матвея Шелковникова. Его мама рассказала журналистам о сложившейся ситуации в надежде на помощь земляков. Сейчас необходимы деньги на обследование и лечение в Хабаровске.

Газета gzt-sv.ru опубликовала обращение мамы: «Я, Шелковникова Алёна Сергеевна, мама Шелковникова Матвея Сергеевича (07.02.2018 года рождения), обращаюсь ко всем неравнодушным людям: помогите нашей семье отвезти сына на дополнительное обследование в город Хабаровск в ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии". Матвею требуется оперативное лечение. С рождения ему поставили диагноз ВПС, ДМЖП, в 6 месяцев мы первый раз были на приёме у кардиохирурга, нам сказали что в год надо будет оперировать.

12.03.2019 мы поехали повторно, нам объяснили что артерии маленькие и зонтик не пройдёт по артерии, сказали приехать в 2 года. В августе 2019 года Матвей очень сильно заболел: начал при плаче синеть, перестал кушать. Мы продали машину для того, чтобы ему приобретать лекарства. У сына начали крошиться зубки, верхние остались одни корешки.

На сегодняшний день Матвей весит 9 килограммов, отказывается от еды. На данный момент мы проживаем в Благовещенске, поближе к кардиологам. Муж оставил работу в городе Свободном, так как я сама являюсь инвалидом 2 группы и самостоятельно передвигаться по медучреждениям с сыном мне очень тяжело.

На 10.02.2020 нас записали на приём в ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии", но собрать 45 тысяч нам уже не под силу. Продать нам нечего… Нам необходимо находиться в Хабаровске 3 дня, это самое малое: проезд, питание и проживание за свой счёт. Прохождение обследования также платное».

Помочь Матвею можно, сделав перевод на карту Сбербанка 4817 7601 2724 5698 (Алена Сергеевна Ш), телефон 8-914-380-59-35 (привязан к карте).