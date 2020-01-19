В честь 75-летия Победы ветеранам войны выплатят 75 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы. 75 тысяч рублей выделят ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям, по 50 тысяч дадут труженикам тыла.

Обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по 10 тысяч рублей ветеранам и по 5 тысяч рублей труженикам тыла, напомнил глава государства на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических организаций в Петербурге. Но в этом году выплаты будут связаны с 75-летием Победы, пояснил президент.

Он добавил, что считает это решение оправданным и выразил надежду, что при подготовке к празднованию по всей стране пройдет серия мероприятий по поддержке ветеранов. Кроме того, глава государства рассчитывает на помощь волонтеров, пишет РИА Новости.