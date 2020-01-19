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19января
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сегодня, 10:53 0

В честь 75-летия Победы ветеранам войны выплатят 75 тысяч рублей

В честь 75-летия Победы ветеранам войны выплатят 75 тысяч рублей
Фото: 360tv.ru/

Президент РФ Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы. 75 тысяч рублей выделят ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям, по 50 тысяч дадут труженикам тыла.

Обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по 10 тысяч рублей ветеранам и по 5 тысяч рублей труженикам тыла, напомнил глава государства на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических организаций в Петербурге. Но в этом году выплаты будут связаны с 75-летием Победы, пояснил президент.

Он добавил, что считает это решение оправданным и выразил надежду, что при подготовке к празднованию по всей стране пройдет серия мероприятий по поддержке ветеранов. Кроме того, глава государства рассчитывает на помощь волонтеров, пишет РИА Новости.

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#российская власть

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