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19января
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сегодня, 10:02 0

КНР и РФ договорились о пропуске на мост через Амур транспорта до 8 пассажирских мест

КНР и РФ договорились о пропуске на мост через Амур транспорта до 8 пассажирских мест

Китай и Россия договорились по поводу допуска на мост через Амур транспортных средств вместимостью до 8 пассажирских мест. Об этом сообщили Biang.ru в Народном правительстве Хэйхэ.

«Мы рассчитываем на то, что открытие автомобильного моста через Амур приведет не только к росту грузопотока, но и позволит перемещаться через границу транспортным средствам вместимостью до 8 пассажирских мест», – сообщили в администрации города, который граничит с Благовещенском.

По словам представителей администрации Хэйхэ, на данный момент на мосту созданы все условия для начала грузовых перевозок. Что касается пассажирских перевозок, то тут с российской стороны остается ряд нерешенных вопросов.

«Что касается автобусов, то это обусловлено сроками введения в эксплуатацию пассажирского пункта пропуска в селе Каникурган Амурской области. В любом случае мы имеем договоренность с российской стороной о допуске на мост через Амур транспортных средств с вместимостью до 8 пассажиров. Это дает нам надежду на рост турпотока через автомобильный мост Хэйхэ – Благовещенск уже в ближайшее время», – заявили в Народном правительстве Хэйхэ.

По информации администрации китайского города, движение по автомобильному мосту Хэйхэ – Благовещенск должно начаться в конце марта-начале апреля этого года.

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#Китай #транспорт

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