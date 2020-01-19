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19января
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Благовещенцы в ночь на 19 января по традиции окунались в прорубь (фото)

Благовещенцы в ночь на 19 января по традиции окунались в прорубь (фото)

В полночь 19 января благовещенцы начали отмечать Крещение. Десятки горожан направились к купелям. Самым популярным местом для окунаний по-прежнему остается прорубь на Амурской, 1. Туда ночью отправился и фотограф Амур.инфо.

В этом году в отличие от прошлого горожане начали собираться у проруби пораньше – примерно за полчаса до полуночи. Детей было немного, в основном окунуться в ледяную воду пожелали взрослые. За происходящим наблюдали спасатели и стражи порядка. Но их вмешательство не потребовалось, обошлось без происшествий.

Всего в этом году в Амурской области организовано 20 мест для купаний. Их список Амур.инфо публиковало ранее.

Также сообщалось, что 19 января, по традиции, АКС станет подвозить воду для ее освящения. Святую воду сможет набрать любой желающий. Автоцистерна будет направлена к храму Архангела Гавриила на улице Горького. Одна такая машина вмещает 4 тысячи литров воды. Как сообщают в АКС, вода соответствует всем требованиям СанПиН. Водовозка 19 января простоит у монастыря (Горького, 133) с 11:30 до 20:00.

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#религия

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    34 минуты назад

    почему нет фоток депутатов?

  • Myxira

    Myxira
    28 минут назад

    "...19 января, по традиции, АКС станет подвозить воду для ее освящения" - вот, говорила же - 19 января автоцистерны всплывут. АКС лучше бы "по традиции" подвозило воду к домам, когда город без воды оставляют.

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