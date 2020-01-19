Православные в России празднуют Крещение

19 января в России церковь отмечает Крещение Господне (Богоявление) – праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча. Название Богоявление напоминает о том, что во время крещения на Христа сошел Святой Дух в виде голубя «и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!».

Крещение в водах Иордана проходило после покаяние и символизировало очищение от греха. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в одной из проповедей сказал, что безгрешный Спаситель пришел на Иордан и принял крещение покаяния. Так он свидетельствовал, что он человек по плоти – один из нас.

«Будучи безгрешен, Он уподобился последнему из грешников, уравнял Себя с падшими и заблудшими, чтобы разделить с ними бремя их прегрешений и подать исцеление их душам», – сказал предстоятель Русской церкви.

Накануне во время проповеди в столичном храме Христа Спасителя патриарх Кирилл отметил, что не стоит ждать немедленных результатов от благодати, поскольку она усваивается по мере готовности человека ее принять.

«Кому–то кажется, что она недостаточно эффективно работает, кто-то требует немедленный результат, немедленного чуда. Но благодать, сила Божия предназначена не для того, чтобы удивлять людей, но чтобы духовно оплодотворять каждого человека. Усваивается благодать по мере нашей с вами готовности и по мере нашего стремления и желания обрести ее», – подытожил предстоятель Русской церкви.

По его словам, благодать подается через Церковь и «духа Святого, который действует и прикасается к каждому из нас».

На литургии в канун Крещения Господня и в сам праздник освящают воду – ее могут набрать все желающие. Считается, что такая вода обладает особенными свойствами: не портится при длительном хранении, а еще, если добавить немного святой воды в обычную, та также приобретает благодатные свойства. Она исцеляет от духовных и телесных болезней, помогает бороться со страстями, отгоняет злые силы. Освященную воду принято пить небольшими количествами перед едой, предварительно помолившись. Также ей можно окроплять вещи и дом.

Существует также народная, а не церковная традиция купаний в прорубях-иорданях. Вечером и в ночь перед праздником, а также в день Крещения Господня люди троекратно погружаются в воду. В Русской церкви призывают подходить к погружению не как к купанию, но к духовному действию, и советуют прежде посетить богослужение, поскольку исповедь и покаяние, а не погружение в прорубь, помогает очиститься от грехов, пишет РИА Новости.