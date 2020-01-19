Вслед за Благовещенском «церковный» квартирник провели в Зее

«Инициатором творческого мероприятия стал отец Александр Донесенко. Концерт провел один из местных бардов, его выступление несло добро и христианские ценности. Безусловно, этот проект даст импульс. Что касается Благовещенска, то мы могли бы чаще собираться и приглашать интересных, творческих людей. Тем более, мы делаем доброе дело — собираем пожертвования для помощи нуждающимся», — рассказал настоятель храма, отец Евгений Семерня

В рождественском концерте приняли участие известные музыканты Благовещенска: Екатерина Шинкевич («КБ Революция»), Александр Худеев («Блокада сердца»), Евгений Еремин («Сквозняк»), Евгения Нифонтова («Маленькое красное дерево») и другие.

Вход на мероприятие был свободный. Все желающие могли сделать пожертвования в помощь социальному отделу храма. Он действует с 2017 года. В ходе рождественского концерта была собрана немалая сумма — около 30 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на обеспечение нуждающихся.

«На нашем попечении находятся люди с инвалидностью, потерявшие документы, нуждающиеся в билетах, продуктовой и вещевой помощи, многодетные семьи. Вещи – взрослые и детские – приносят горожане, остальное приобретается на пожертвования прихожан. Каждый вторник происходит выдача вещей и продуктовых наборов. Храм также помогает людям, освободившимся из тюрьмы, найти поддержку и работу. Мы посещаем детские дома, куда привозим подарки, необходимые вещи, а также проводим спектакли. Также у меня родился план, мы хотим территории храма устроить уличный пункт выдачи питания для бездомных», — рассказал настоятель храма Евгений Семерня.

Квартирники музыкант Евгений Еремин проводит каждую неделю, начиная с осени прошлого года. Теперь он планирует развивать еще и тему благотворительности.