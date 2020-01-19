Вслед за Благовещенском «церковный» квартирник провели в Зее
Опыт «церковного» квартирника, который прошел 12 января в Благовещенске и наделал много шума, нашел применение в Зее. Там в небольшом зале при храме состоялся концерт местного барда. Об этом АмурИнфо рассказал настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» отец Евгений Семерня.
«Инициатором творческого мероприятия стал отец Александр Донесенко. Концерт провел один из местных бардов, его выступление несло добро и христианские ценности. Безусловно, этот проект даст импульс. Что касается Благовещенска, то мы могли бы чаще собираться и приглашать интересных, творческих людей. Тем более, мы делаем доброе дело — собираем пожертвования для помощи нуждающимся», — рассказал настоятель храма, отец Евгений Семерня
В рождественском концерте приняли участие известные музыканты Благовещенска: Екатерина Шинкевич («КБ Революция»), Александр Худеев («Блокада сердца»), Евгений Еремин («Сквозняк»), Евгения Нифонтова («Маленькое красное дерево») и другие.
Вход на мероприятие был свободный. Все желающие могли сделать пожертвования в помощь социальному отделу храма. Он действует с 2017 года. В ходе рождественского концерта была собрана немалая сумма — около 30 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на обеспечение нуждающихся.
«На нашем попечении находятся люди с инвалидностью, потерявшие документы, нуждающиеся в билетах, продуктовой и вещевой помощи, многодетные семьи. Вещи – взрослые и детские – приносят горожане, остальное приобретается на пожертвования прихожан. Каждый вторник происходит выдача вещей и продуктовых наборов. Храм также помогает людям, освободившимся из тюрьмы, найти поддержку и работу. Мы посещаем детские дома, куда привозим подарки, необходимые вещи, а также проводим спектакли. Также у меня родился план, мы хотим территории храма устроить уличный пункт выдачи питания для бездомных», — рассказал настоятель храма Евгений Семерня.
Квартирники музыкант Евгений Еремин проводит каждую неделю, начиная с осени прошлого года. Теперь он планирует развивать еще и тему благотворительности.
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