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Выбор читателей за 18 января

Выбор читателей за 18 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 18 января.

В Благовещенске полиция разыскивает двоих мужчин

МО МВД России «Благовещенский» устанавливает местонахождение двоих мужчин. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области. Подробности не разглашаются.

В Пенсионном фонде рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей – это 18,26 % к 2019 году и почти 27 % – к 2018 году. Об этом рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Главный прокурор Приамурья о скандале в школе № 26: «Проблема не решена»

В прокуратуре Амурской области рассказали о результатах проверки в благовещенской школе № 26. Как сообщало ИА «Амур.инфо», конфликт между школьниками повлек расформирование класса и перевод одного из учеников на домашнее обучение.

Прибытие международного авиарейса в Благовещенск задерживается на 7 часов

18 января серьезно задерживается прибытие авиарейса ZF-2844 Нячанг – Благовещенск. По информации сайта аэропорта столицы Амурской области, задержка составит около 7 часов.

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#Обзор #интернет #СМИ

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