Выбор читателей за 18 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 18 января.

МО МВД России «Благовещенский» устанавливает местонахождение двоих мужчин. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области. Подробности не разглашаются.

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей – это 18,26 % к 2019 году и почти 27 % – к 2018 году. Об этом рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

В прокуратуре Амурской области рассказали о результатах проверки в благовещенской школе № 26. Как сообщало ИА «Амур.инфо», конфликт между школьниками повлек расформирование класса и перевод одного из учеников на домашнее обучение.

18 января серьезно задерживается прибытие авиарейса ZF-2844 Нячанг – Благовещенск. По информации сайта аэропорта столицы Амурской области, задержка составит около 7 часов.