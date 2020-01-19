Эксперты: здравоохранение России тратит более 1,3 триллиона в год на курильщиков

Годовые затраты российской системы здравоохранения на курильщиков в стране составляют более 1,3 триллиона рублей. Отказ от курения каждого потребителя в России мог бы сократить госрасходы на здравоохранение на 7,9 % в год.

Это следует из данных исследования центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково». По данным исследователей, на курящих людей в России расходуется на 28,8 % средств больше, чем на некурящих. «Отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9 % в год», – отметила директор центра Наталья Комарова.

Кроме того, в исследовании отмечается, что около 15,1 % смертельных исходов связаны именно с ним. Более того, у мужчин более 24 % смертей случается из-за курения, а у женщин – 5,1 % и при этом 2,7 % – от пассивного курения.

22 ноября 2019 года правительство утвердило антитабачную концепцию Минздрава РФ до 2035 года, которая распространяется не только на сигареты, но также на вейпы и системы нагревания табака.

Концепция предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21 %. Минздрав России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в течение шести месяцев должен разработать план реализации концепции и внести его в правительство, сообщает ТАСС.