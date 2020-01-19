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19января
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сегодня, 08:16 12

Эксперты: здравоохранение России тратит более 1,3 триллиона в год на курильщиков

Эксперты: здравоохранение России тратит более 1,3 триллиона в год на курильщиков
Фото: pixabay.com

Годовые затраты российской системы здравоохранения на курильщиков в стране составляют более 1,3 триллиона рублей. Отказ от курения каждого потребителя в России мог бы сократить госрасходы на здравоохранение на 7,9 % в год.

Это следует из данных исследования центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково». По данным исследователей, на курящих людей в России расходуется на 28,8 % средств больше, чем на некурящих. «Отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9 % в год», – отметила директор центра Наталья Комарова.

Кроме того, в исследовании отмечается, что около 15,1 % смертельных исходов связаны именно с ним. Более того, у мужчин более 24 % смертей случается из-за курения, а у женщин – 5,1 % и при этом 2,7 % – от пассивного курения.

22 ноября 2019 года правительство утвердило антитабачную концепцию Минздрава РФ до 2035 года, которая распространяется не только на сигареты, но также на вейпы и системы нагревания табака.

Концепция предусматривает снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21 %. Минздрав России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в течение шести месяцев должен разработать план реализации концепции и внести его в правительство, сообщает ТАСС.

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#здоровье

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Комментарии
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  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ...лучше расскажите сколько государство имеет с курильщиков.а то гляди какие благодетели нашлись.

  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ...то же самое и с употребляющих алкоголь.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Полагаю , отказ от содержания надуманных должностей бесполезных функционеров сократит госрасходы на большую сумму .

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    кержак

    ...то же самое и с употребляющих алкоголь.



    пить и курить - образ жизни . Отличный от здорового и спортивного ,- но се ля ви !

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Рудольф Шнапс

    Полагаю , отказ от содержания надуманных должностей бесполезных функционеров сократит госрасходы на большую сумму .



    "Всё верно, да и вряд ли данные суммы действительно расходовались на избавление населения от курения, скорее всего успешно осваивались высшими структурами МЗ РФ"

  • Верный сын Чубайса

    Верный сын Чубайса
    1 час назад

    Не понимают дяденьки,что, куря,губишь физическое здоровье ,но сохраняешь психологическое,которое крайне важно для общего здоровья в целом.

    Думаю,что НЕкурильщик обходится врачам дороже курильщика.

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    1 час назад

    Интересно на что именно тратятся такие деньги.

  • Верный сын Чубайса

    Верный сын Чубайса
    1 час назад

    РУССИЧ

    Интересно на что именно тратятся такие деньги.



    На флюорографию.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Верный сын Чубайса

    Не понимают дяденьки,что, куря,губишь физическое здоровье ,но сохраняешь психологическое,которое крайне важно для общего здоровья в целом.

    Думаю,что НЕкурильщик обходится врачам дороже курильщика.



    Утверждая, что: "...губишь физическое здоровье ,но сохраняешь психологическое...", Вы просто сами себя "обманываете"... Хотя, смею заметить, что "психов", как раз таки и больше среди курящих. А дороже врачам обходится тот, кто не следит за собственным здоровьем.

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...можно и выпивать и курить и врачам не досаждать...)))

  • Victrix

    Victrix
    57 минут назад

    Курильщики: в России тратят более 200 триллиона в год на экспертов.

  • сибирячка

    сибирячка
    21 минута назад

    если бы еще откаты не брали, то вообще зажили бы...

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